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Испугались отключения света во время дождя жители Микрорайона Бердска

09:01 20.08.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Линия, питающая электричеством 29 домов, вышла из строя. В течение часа горожане в квартирах блуждали в потемках под шум дождя.

Испугались отключения света во время дождя жители Микрорайона Бердска
Свет отключился во время ливня

С первыми каплями дождя вчера, 19 августа, лампочки в домах Микрорайона Бердска предательски замигали. С усилением ливня, электричество пропало в 29 домах Микрорайона. Жители Бердска интересуются, неужели электрические сети не выдержали напора дождя?

Директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» объяснил, чем было вызвано отключение электроэнергии в 8 часу вечера:

-Электричество отключали в пределах часа. Линия вышла из строя от подстанции БЭМЗа до РП-4. Переключились на резервную линию и свет подали.

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От редакции

Испугались?

Аноним, 20 августа 2019 09:08
НВР: Не успели. Света не было 4 минуты.

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