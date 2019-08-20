Испугались отключения света во время дождя жители Микрорайона Бердска

Линия, питающая электричеством 29 домов, вышла из строя. В течение часа горожане в квартирах блуждали в потемках под шум дождя.

Свет отключился во время ливня

С первыми каплями дождя вчера, 19 августа, лампочки в домах Микрорайона Бердска предательски замигали. С усилением ливня, электричество пропало в 29 домах Микрорайона. Жители Бердска интересуются, неужели электрические сети не выдержали напора дождя?

Директор управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» объяснил, чем было вызвано отключение электроэнергии в 8 часу вечера:

-Электричество отключали в пределах часа. Линия вышла из строя от подстанции БЭМЗа до РП-4. Переключились на резервную линию и свет подали.