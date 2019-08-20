Напиши о своей проблеме, связанной с медициной Бердска. Письмо мы передадим новому главврачу

Просим не писать негатив о конкретных личностях, если вы не готовы сами называть свое настоящее имя и предоставлять свои координаты.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал «Курьер»:

Алла Дробинская приступила к работе 19 августа

Как уже все мы знаем, у медицины Бердска новый рулевой. И каждый раз, когда приходит новый главный врач, мы верим, что в ЦГБ придут позитивные перемены. И этот раз — тоже не исключение. На нашем сайте много тем, посвященных медицине города.

Мы можем помочь главному врачу Алле Николаевне Дробинской сориентироваться в сложной ситуации со стороны нас, бердчан, которые периодически становятся и пациентами. Вы можете описать проблему в этой ветке. Мы позже обработаем и передадим официальным письмом в ЦГБ на имя главврача. Возможно, что-то пойдет для интервью.

Просим не писать негатив о конкретных личностях, если вы не готовы сами называть свое настоящее имя и предоставлять свои координаты.