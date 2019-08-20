Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске

Бердчане боятся: не навредит ли растение электрическим проводам. Необходимо его убрать с крыши подстанции.

Дерево растет на крыше уже не первый год, но его почти никто не замечает

Необычное явление совсем недавно заметила жительница дома №25 по ул. К. Маркса Тамара Степановна. На крыше трансформаторной подстанции в их дворе выросло двухметровое дерево.

— Я тысячу раз ходила мимо этого места и не замечала. А недавно села на скамейку со стороны детского сада, подняла глаза вверх и увидела такое зрелище: дерево растет прямо на крыше. Это удивительно. Но, как подумалось, может быть и опасно: вдруг корни 2-метрового деревца обовьют электрические провода, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Степановна.

Первым делом бердчанка обратилась к диспетчеру своей управляющей компании, но та ей ответила, что данный вопрос не в их компетенции. Звонила и электрикам, и те открестились. Решила рассказать о проблеме «Курьер. Среда. Бердск».

В свою очередь «Курьер. Среда. Бердск» перенаправил вопрос руководителю бердских РЭС Игорю Михину, и тот пообещал в нем разобраться.

Судя по внешнему виду, деревцу не хватает питательных веществ. На фоне других деревьев оно выглядит чахлым и желтым.

Специалисты предполагают, каким образом дерево стало расти на крыше подстанции. Одна из версий: большинство деревьев размножается легкими семенами, переносимыми ветром, а

на крышах часто образуются островки грязи, которые постоянно смачиваются дождями и являются идеальным местом для проращивания семян.

Другой вариант: некоторые строители для экономии материал, под битум сыпят землю для уплотнения в местах глубоких выемок — вместо бетона. Для равномерности покрытия. Вот и пробился росток дерева из земли.