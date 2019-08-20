20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске

12:45 20.08.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
1

Бердчане боятся: не навредит ли растение электрическим проводам. Необходимо его убрать с крыши подстанции.

Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске
Дерево растет на крыше уже не первый год, но его почти никто не замечает

Необычное явление совсем недавно заметила жительница дома №25 по ул. К. Маркса Тамара Степановна. На крыше трансформаторной подстанции в их дворе выросло двухметровое дерево.

— Я тысячу раз ходила мимо этого места и не замечала. А недавно села на скамейку со стороны детского сада, подняла глаза вверх и увидела такое зрелище: дерево растет прямо на крыше. Это удивительно. Но, как подумалось, может быть и опасно: вдруг корни 2-метрового деревца обовьют электрические провода, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Степановна.

Первым делом бердчанка обратилась к диспетчеру своей управляющей компании, но та ей ответила, что данный вопрос не в их компетенции. Звонила и электрикам, и те открестились. Решила рассказать о проблеме «Курьер. Среда. Бердск».

В свою очередь «Курьер. Среда. Бердск» перенаправил вопрос руководителю бердских РЭС Игорю Михину, и тот пообещал в нем разобраться.

Судя по внешнему виду, деревцу не хватает питательных веществ. На фоне других деревьев оно выглядит чахлым и желтым.

Специалисты предполагают, каким образом дерево стало расти на крыше подстанции. Одна из версий: большинство деревьев размножается легкими семенами, переносимыми ветром, а
на крышах часто образуются островки грязи, которые постоянно смачиваются дождями и являются идеальным местом для проращивания семян.

Другой вариант: некоторые строители для экономии материал, под битум сыпят землю для уплотнения в местах глубоких выемок — вместо бетона. Для равномерности покрытия. Вот и пробился росток дерева из земли.

Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске
Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что удивительное видели вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новый экономический кризис грозит России
13:45 20-08-2019
Новый экономический кризис грозит России
Новая техника в рамках нацпроекта «Экология» поступила в лесхоз Бердска
13:30 20-08-2019
Новая техника в рамках нацпроекта «Экология» поступила в лесхоз Бердска
В протестах за честные выборы ищут агентов США и врагов России депутаты Госдумы
13:15 20-08-2019
В протестах за честные выборы ищут агентов США и врагов России депутаты Госдумы
БердскВышел из комы 8-летний мальчик после укуса энцефалитным клещем в Бердске
13:11 20-08-2019
Вышел из комы 8-летний мальчик после укуса энцефалитным клещем в Бердске
Онлайн-шопинг ускорил рост
13:02 20-08-2019
Онлайн-шопинг ускорил рост
Из-за сходства со свастикой закрыли аттракцион в Германии
13:00 20-08-2019
Из-за сходства со свастикой закрыли аттракцион в Германии
БердскДвухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске
12:45 20-08-2019
Двухметровое дерево выросло на крыше трансформаторной подстанции в Бердске
Похоронили бабушку в пакете: Уволили директора оскандалившегося пансионата в Тюмени
12:30 20-08-2019
Похоронили бабушку в пакете: Уволили директора оскандалившегося пансионата в Тюмени
Падает рождаемость в России
12:15 20-08-2019
Падает рождаемость в России
БердскОткрытым способом поменяют трубу на фекальном провале у ТЦ «Орбита» в Бердске
12:00 20-08-2019
Открытым способом поменяют трубу на фекальном провале у ТЦ «Орбита» в Бердске