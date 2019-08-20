Покалывание в груди и сухой кашель: Как спастись от туберкулеза в Бердске

Главный фтизиатр региона Михаил Евсин рассказывает про туберкулез

Кашель, слабость, температура больше двух недель, это уже не простое ОРВИ. Возможно, у вас опасное инфекционное заболевание. Главный фтизиатр Новосибирской области Михаил Евсин рассказал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», как распознать коварную болезнь.

Какие главные признаки туберкулеза?

— Есть несколько признаков, которые должны насторожить человека, что ему нужно обратиться к врачу, обследоваться. Это в первую очередь — кашель в течение двух-трех недель не прекращающийся, сухой. Слабость, потливость, недомогание, похудание. Также постоянная субфебрильная температура (от 37,0 до 37,5 градусов, которая хорошо переносится человеком). Может быть покалывание в груди. Бывают такие случаи, что у человека нет никаких признаков заболевания, он не чувствует изменений в состоянии здоровья. Но проходит флюорографию, а там обнаруживают изменение в легком. Основной метод, позволяющий выявить туберкулез – это флюорография. Обследование обязательно нужно делать 1 раз в год, — рассказывает Михаил Сергеевич.

Сколько человек больны этой опасной легочной инфекцией?

— В регионе в 2016 году было 5903 больных, в 2017 году — 5660, в 2018 — 5533, в 2019 — 5400. В Бердске в 2016 году — 198, в 2017 году — 191, в 2018 — 206, в 2019 — 205. В Бердске в 2016 году — 198 болеющих туберкулезом, в 2017 году — 191, в 2018 — 206, в 2019 — 205.

Сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Но при этом в Новосибирской области растет количество ВИЧ-инфицированных. А риск заразиться у людей с иммунодефицитом выше, чем у остальных людей.

Увеличение показателя заболеваемости в отдельных районах еще может быть связано с тем, что в последние годы нами внедряются новые методы диагностики. Сейчас мы начали широко использовать ПЦР-диагностику с применением технологии полимеразно-цепной реакции на определение микобактерии туберкулеза и устойчивости к противотуберкулезным препаратам. Плюс увеличились требования к проф осмотрам, к проценту охвату населения флюорографическими обследованиями. Мы стараемся привлечь те группы людей, которые раньше не проходили диагностику. Из года в год в области обследовались одни и те же группы населения более активные, работающие.

У нас исторически так сложилось с начала 20-го века самая высокая заболеваемость — это Дальний Восток, Сибирь. Здесь много разных причин и факторов, начиная от ссылок, лагерей и заканчивая климатическими условиями. Бывшие заключенные оставались здесь жить, оставался очаг. Эта тенденция высокого уровня заболеваемости в нашем регионе сохраняется до сих пор. Европейская часть России имеет показатели примерно как в Европе, а у нас статистика самая высокая. Но при этом за последние 5-6 лет уровень заболеваемости и смертности снизился практически на 50%. Смертность в 2012 у нас была по области приблизительно 20,5 на 100 тыс. населения. За прошлый год она составила 11,7. Также показатель заболеваемости был в 2012 году 138, а сейчас стал 91,1.

Показатели смертности пол Новосибирской области: 2018 год – 11.7 случаев на 100 тысяч населения, 5 месяцев 2019 года — 12,7. По Бердску: 2018 год — 2,8 на 100 тыс. населения, 5 мес. 2019 года – 18,6, — рассказывает Михаил Евсин.

Какую бесплатную помощь может получить человек с этой инфекцией?

— Лечение больных туберкулезом в Новосибирской области обеспечивается за счет средств областного и федерального бюджета. Оно не входит в программу обязательного медицинского страхования. Финансирование осуществляется в рамках государственного задания, которое утверждается для каждой медицинской организации, оказывающей мед помощь больным туберкулезом. Лечением больных туберкулезом занимается врач-фтизиатр. Все лечение, которое больной туберкулезом получает в стационарных и амбулаторных условиях, полностью включая всю сопутствующую патологию, производится бесплатно. Если человек находится на стационарном лечении все препараты ему выдаются бесплатно. Все другие заболевания соматические, хронические, которые человечек лечит в поликлинике в рамках ОМС (диабет, язва), это лечится на тех же условиях, что и у всех обычных людей. Эти препараты человек будет приобретать сам (мы говорим про амбулаторную помощь).

Если человек с туберкулезом находится на учете и лечится амбулаторно, то есть дома, для лечения этого заболевания ему выдаются препараты по льготным рецептам. Лекарства заказывают через диспансер по заявкам из районов, средства выделяются из бюджета. Больные получают препараты в аптечных пунктах при ЦРБ, — говорит главный фтизиатр региона.

Существуют ли причины к отказу в бесплатной помощи?

— Причин нет, если он гражданин России и житель Новосибирской области. Могут отказать только иностранным гражданам, если они не зарегистрированы у нас и не имеют разрешения на временное проживание. Но это плановая помощь. Экстренная помощь в России оказывается всегда и бесплатно всем, и неважно, где зарегистрирован человек.

Отказывают чаще всего лицам не имеющим нашего гражданства. А их к сожалению в России очень много. Бывают случаи обращения людей, не имеющими гражданства. А в случае выявления туберкулеза они принадлежат депортации. И здесь выход у человека — либо легализоваться, либо уехать к себе на родину, — отмечает Михаил Сергеевич.

Какие нужны документы для обращения к фтизиатру?

— Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, если человек является гражданином Российской Федерации, ему нужно только иметь документ удостоверяющий его личность и подтверждающий его гражданство. Нужно встать на учет в противотуберкулезный кабинет, либо диспансер, — рассказывает Михаил Сергеевич.

Куда обращаться за медицинскими услугами?

— Больные проходят лечение у нас в регионе в областной туберкулезной больнице, также в области у нас 11 стационарных отделений, 6 диспансеров со стационарными отделениями и 17 туберкулезных кабинетов.

В Бердске противотуберкулезный диспансер находится по адресу улица Боровая №107. Жители Новосибирской области могут обращаться в любое медицинское учреждение нашего профиля — в том числе в областную противотуберкулезную клиническую больницу, областной противотуберкулезный диспансер, — отмечает Михаил Евсин.

В каком случае больной туберкулезом может получить инвалидность?

— Инвалидность устанавливается на основании заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ), на основании оценки ограничений жизнедеятельности пациента, вызванного стойкими расстройствами здоровья. Степень эту определяет лечащий врач на амбулаторном или стационарном этапе лечения. Он оформляет документы и направляет в бюро МСЭ. Степень утраты трудоспособности определяется уже экспертизой.

Насколько мне известно, пожизненно инвалидность при туберкулезе не устанавливается, она подтверждается ежегодно. Также из нововведений важно то, что пакет документов может оформлять как медицинская организация, так и сам человек. Он может сам собрать их и привезти в отделение МСЭ. Если он хочет обратиться по профилю заболевания туберкулез, то нужно идти к специалистам противотуберкулезной службы, в частности к своему лечащему врачу-фтизиатру. Если это другие сопутствующие заболевания, осложнения, то это делает любой другой лечащий врач.

Оформить инвалидность сразу в один день нельзя. Пациент должен пройти определенный срок лечения, наблюдения, чтобы врач мог определить степень его утраты трудоспособности, — говорит главный фтизиатр.

Сколько денег выделяется на лечение больных с инфекцией?

— Лечение пациентам назначается с учетом чувствительности микобактерии к противотуберкулезным препаратам. Существуют пять режимов терапии. Первые три режима — туберкулез чувствительный к препаратам, четвертый-пятый устойчивый к одному или нескольким препаратам. По 1-3 режиму стоимость медикаментов в сутки — 700-800 рублей. Это противотуберкулезные препараты и симптоматическая терапия.

Для лечения по 4-5 режиму — от 2,5 до 3 тыс. руб. в сутки. Это только противотуберкулезные препараты. Если пациенту показано и необходимо оперативное лечение, здесь уже стоимость операции зависит от объема врачебного вмешательства. Удаление сегмента, доли и полностью легкого. Также зависит от времени нахождения человека в послеоперационной, реанимационной палате, все рассчитывается индивидуально.

Что касается питания пациентов. Здесь тоже цифра колеблется от 140 до 190 рублей в разных медицинских организациях . Но это не значит, что где-то кормят хуже. Все зависит от того, как прошел аукцион. Продукты закупаются по средствам конкурсов, поэтому эта стоимость условна.

У нас в областной туберкулезной больнице эта стоимость выше — больше 200 рублей. Качество питания мониторит главный диетолог Новосибирской области. У наших пациентов высоко калорийная диета, — подчеркивает Михаил Сергеевич.

Какую реабилитацию проходят больные?

— Что касается учреждений для реабилитации в области, в Бердске и Искитиме, то их нет. Реабилитация больного туберкулезом проводится после прохождения основного курса лечения, по его окончанию пациенты могут направляться в санатории. Они находятся в Чемале на Алтае, в Геленжике и в Калининградской области. Лечение и проживание в них бесплатное, но в последние годы туда едут не все пациенты. Потому что проезд к месту им оплачивать нужно самим, — рассказывает Михаил Евсин.

Какова продолжительность жизни у больного туберкулезом?

— Как таковая продолжительность жизни в наших случаях не оценивается. Если туберкулез выявлен своевременно, он не запущен, при выполнении всех медицинских требований, туберкулез излечим в 100% случаев. Человек проживет столько, сколько отведено ему природой. Это зависит в первую очередь от самого пациента, — говорит Михаил.

Какая существует паллиативная помощь?

— Паллиативная помощь, как например, онкологическим больным, больным туберкулезом не оказывается. Наши пациенты не зависимо от случая болезни получают специализированное лечение в том, объеме в котором требует их стадия болезни, до последних дней жизни. Теоретически вопрос создания паллиативных мест сейчас рассматривается. Вполне возможно в следующем году они будут открыты на базе областной туберкулезной больницы, но здесь в основном будет отказываться помощь больным туберкулезом с тяжелой сопутствующей патологией. Например с ВИЧ инфекцией. Таких случаев у нас очень много. Регистрация новых случаев данного заболевания и количество пациентов в 6-7 раз больше, чем больных туберкулезом. И паллиативная помощь будет оказываться по сопутствующей патологии в большей степени, — отмечает Михаил Сергеевич.

Какая проводится профилактика в области?

— Мы этим занимаемся вместе с Центром медицинской профилактики. По области распространяются буклеты, плакаты, информационные материалы. В первую очередь в поликлиниках, также мы планируем общаться со школьниками на эту тему. Проводим акции, комплекс мероприятий в течение недели перед днем борьбы с туберкулезом. Это дни открытых дверей, консультации специалистов. Также мы на площади Ленина в Новосибирске работала передвижная флюорографическая установка. За два дня почти 260 человек мы обследовали и, кстати, выявили четверых с активным туберкулезом. Поэтому мы подобные мероприятия еще будем проводить. Так планируем 1 сентября провести день здоровья. Планируем работу на Михайловской набережной флюроустановки. Также совместно с некоммерческой организацией «Гуманитарный проект», которая занимается профилактикой ВИЧ-инфекции вместе планируем ряд мероприятий. Сейчас основной причиной распространения туберкулеза являются целевые группы — ВИЧ-инфицированные. Это связано с иммунодефицитом у данной категории лиц. Они заболевают легче, переносят тяжелее и являются его распространителями. Наши консультанты будут выходить в целевые группы и рассказывать про туберкулез для того, чтобы ВИЧ-инфицированные получали химиопрофилактику до того, как заболеют. Это тоже одна из мер профилактики.

Также мы работаем в районах области. Мы в этом году практически всю область объехали, остались дальние стационары — Чаны, Татарск. Здесь главные врачи проводят беседы, распространяют информацию в СМИ, взаимодействуют с местной администрацией, с главами, с Роспотребнадзором. У них также существуют межведомственные комиссии, куда входят специалисты разных профилей, они разрабатывают свои программы профилактики. В районах также работают передвижные флюорографические установки для обследования людей, которые живут в отдаленных населенных пунктах для маломобильного населения.

На уровне Министерства здравоохранения создан межведомственный совет под председательством заместителя губернатора Сергея Нелюбова, на котором рассматриваются проблемы смертности населения от основных причин, в том числе от туберкулеза. Также сейчас ежемесячно мы проводим заседания комиссии министерства здравоохранения Новосибирской области, где мы рассматриваем запущенные случаи болезни в лечебных учреждениях города и районов области. Это инструмент обучения врачей общей медицинской сети. Это разбор клинических случаев, для того, чтобы врачи могли вовремя выявлять туберкулез, это тоже очень важно. Также мы работаем по обучению медперсонала по общей настороженности и выявлению этого опасного заболевания, — сказал Михаил Евсин.

Куда жаловаться, если есть претензии по медицинской помощи?

— Первая инстанция — обращаться нужно непосредственно руководителю того структурного подразделения, к которому относится лечебное учреждение. Если это диспансер — к главному врачу центральной районной больницы. Также можно обратиться по качеству помощи — в Росздравнадзор, министерство здравоохранения Новосибирской области. Если вопрос очень сложный и касается лечения — то главному фтизиатру региона, то есть ко мне, — говорит Михаил Сергеевич.