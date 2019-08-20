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Открытым способом поменяют трубу на фекальном провале у ТЦ «Орбита» в Бердске

12:00 20.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В ближайшие два дня соединят трубой два колодца. Для этого придется менять технологию.

Открытым способом поменяют трубу на фекальном провале у ТЦ «Орбита» в Бердске
Канализационную трубу прорвало в конце июля, стоки вышли наружу

В ближайшие два дня соединят два колодца трубой на фекальном провале в районе ТЦ «Орбита» в Бердске. Об этом на совещании чиновников 19 августа сообщил руководитель УКС Антон Антонов.

Напомним, 15 августа началась замена трубы на фекальном провале у ТЦ «Орбита». На этом месте была объявлена ЧС из-за коммунальной аварии: в конце июня прорвало канализационную трубу, фекальные стоки начали выходить наружу. Устранить аварию быстро не удалось, так как сети лежат глубоко под землей в месте скопления грунтовых вод. Провал угрожал фундаментам соседних многоэтажек из-за сильного обводнения грунта. Муниципальный Комбинат бытовых услуг ежедневно откачивал стоки в соседний колодец.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что уже «протащили» 50 метров трубы. До колодца осталось буквально несколько метров.

— Во что-то уперлись. Будем менять технологию. За два дня с этим справимся. Параллельно подключаем дом №123, потому что на этой неделе стоки пойдут, — пояснил Захаров.

По словам руководителя КБУ Владимира Воспанчука, на провале возле ТЦ «Орбита» помимо камеры частично «схлопнулась» труба, поэтому будут вскрывать открытым способом, по другому не получится.

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