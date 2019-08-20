Удивительный урод: Жуткий карась распугал рыбаков на реке Обь

Школьник поймал рыбу под Коммунальным мостом. Некоторые решили, что 15-летнему Толе на удочку попался «удивительный урод». Карася-мутанта юный рыбак засунул в морозилку — употребить эту рыбу молодой человек пока не решился.

Карась- рыба живучая

В Новосибирске 15-летний школьник Анатолий Грачёв поймал на обычную удочку карася, внешний вид которого вселяет ужас. Рыба без головы клюнула на простую перловку.

Школьник Анатолий Грачёв поймал в Оби под Коммунальным мостом карася, внешний вид которого напугал видавших виды рыбаков. Некоторые решили, что 15-летнему Толе на удочку попался «удивительный урод». Карася-мутанта юный рыбак засунул в морозилку — употребить эту рыбу молодой человек пока не решился.

«Обь. Карась-мутант. Рыбачил сегодня с 4 до 10 утра. Был пойман на удочку на перловку, под Коммунальным мостом», — подписал фото с удивительным уловом Анатолий Грачёв. В беседе с корреспондентом НДН.инфо молодой человек рассказал, что он рыбачит с 3 лет.

За 12 лет рыбалки на счету Анатолия много разных трофеев. «Однажды даже поймал язя без глаз, но этот карась гораздо уродливей», — говорит парень, перешедший этим летом в 10 класс.

«Закинул удочку на перловку, подкормил, ждал около 15 минут, сначала он дергал, потом резко положил, и вуаля. Конечно, когда вытащил, немножко об….лся. Сейчас карасик в морозилке лежит. Сам не ем рыбу», — говорит Анатолий Грачёв.

Более старшие коллеги Анатолия добавили, что им тоже в последнее время всё чаще попадаются рыбы с физическими отклонениями — «да такими, что смотреть противно, не то что есть». Рыбаки предположили, что этот карась мутант, однако более опытные любители рыбной ловли категорично заявили, что эта рыбка стала жертвой лодочного мотора. В пабликах между рыбаками возник конфликт. «Из 17 пойманных мной карасей — восемь были вот такими уродами. Пол головы не было. А то и без хвоста. Там сразу видно это не травма, а уродство», — возражает один из спорщиков.

«Еще раз подтверждает, что карась неубиваемый! Бывает домой его принесешь, начинаешь чистить, а он еще живой», — пишут другие.

Добавим, что это не первый карась-урод, пойманный в регионе. Пару лет назад Виктор Ильин тоже поймал в Берди такого. «Пытался сфотографировать на берегу, но фотоаппарат испугался сию чуду-юду и категорически отказался снимать, — говорит Виктор Ильин. — Съемки прошли только дома. Первый порыв запечь монстра в сметане быстро угас — душа не приняла такую мысль».

Ихтиологи предположили, что этот карась ранее попался в сеть и после травмирования стал обладателем такой необычной внешности.

Источник: ndn.info