Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать

Полина Изутина, выпускница школы № 5 считает, что прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Девушк за то, чтобы муж обустраивал дом.

Полина Изутина готовилась к ЕГЭ по 3-4 часа.

У медалистки из школы №5 Полины Изутиной за четверти только пятерки с первого класса. Около 100 наград за победы в различных олимпиадах. Красный диплом детской хоровой школы при дворце культуры «Родина» по классу фортепиано. Родители воспитывали дочку, как маленькую принцессу, когда каждое желание исполнялось.

— Если ты к чему-то стремишься и прилагаешь усилия, рано или поздно это окупится. Мне очень хотелось, чтобы родители тобой гордились. К счастью, у меня это получилось! Я пересматриваю фото с выпускного, вижу, как мама и папа улыбаются, и я понимаю, что я не зря 11 лет старалась, — признается медалистка.

По мнению выпускницы, чтобы ребенок хорошо учился, родители должны принимать активное участие в учебном процессе.

— В четвертом классе я поняла, что надо учиться хорошо. Родители мне говорили, что если я хочу отдыхать за границей, покупать хорошие вещи, то без высшего образования не обойтись, а для этого необходимо хорошо учиться в школе, — рассуждает отличница.

В свободное время семья Изутиных посещает театр. Самый любимый из них — «Глобус». Спектакли «Братишки» и «Куба» они пересмотрели несколько раз. Просто получаешь удовольствие. Не задумываешься ни о чем. Живые эмоции актеров. Они играют каждый раз по-разному.

Последняя прочитанная книга «Над пропастью во ржи».

— Герой находится между взрослой жизнью и детством. Я сейчас в таком положении. Я себя чувствую никак не на 18, а лет на 15. Классно чувствовать себя ребенком, быть взрослой я еще успею.

Девушка планирует выйти замуж за человека похожего на папу:

— Главное, чтобы с руками был. У меня папа не только может гвоздь забить, ламинат уложить, дом построить. Я за домострой, когда муж дом обустраивает, а жена — стирает и готовит, — убеждена медалистка.

Полина не планирует много детей. Пока одного. 18-летняя бердчанка поступила на экономический факультет в Новосибирский университет экономики и управления.

— Прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Женщина должна в первую очередь сначала состояться в профессии, — добавляет героиня.

Автор видео Елена Белоусова