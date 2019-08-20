Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать

У медалистки из школы №5 Полины Изутиной за четверти только пятерки с первого класса. Около 100 наград за победы в различных олимпиадах. Красный диплом детской хоровой школы при дворце культуры «Родина» по классу фортепиано. Родители воспитывали дочку, как маленькую принцессу, когда каждое желание исполнялось.
— Если ты к чему-то стремишься и прилагаешь усилия, рано или поздно это окупится. Мне очень хотелось, чтобы родители тобой гордились. К счастью, у меня это получилось! Я пересматриваю фото с выпускного, вижу, как мама и папа улыбаются, и я понимаю, что я не зря 11 лет старалась, — признается медалистка.
По мнению выпускницы, чтобы ребенок хорошо учился, родители должны принимать активное участие в учебном процессе.
— В четвертом классе я поняла, что надо учиться хорошо. Родители мне говорили, что если я хочу отдыхать за границей, покупать хорошие вещи, то без высшего образования не обойтись, а для этого необходимо хорошо учиться в школе, — рассуждает отличница.
В свободное время семья Изутиных посещает театр. Самый любимый из них — «Глобус». Спектакли «Братишки» и «Куба» они пересмотрели несколько раз. Просто получаешь удовольствие. Не задумываешься ни о чем. Живые эмоции актеров. Они играют каждый раз по-разному.
Последняя прочитанная книга «Над пропастью во ржи».
— Герой находится между взрослой жизнью и детством. Я сейчас в таком положении. Я себя чувствую никак не на 18, а лет на 15. Классно чувствовать себя ребенком, быть взрослой я еще успею.
Девушка планирует выйти замуж за человека похожего на папу:
— Главное, чтобы с руками был. У меня папа не только может гвоздь забить, ламинат уложить, дом построить. Я за домострой, когда муж дом обустраивает, а жена — стирает и готовит, — убеждена медалистка.
Полина не планирует много детей. Пока одного. 18-летняя бердчанка поступила на экономический факультет в Новосибирский университет экономики и управления.
— Прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Женщина должна в первую очередь сначала состояться в профессии, — добавляет героиня.
Автор видео Елена Белоусова
Конечно, это самое главное в жизни. Ради этого надо учиться только на одни пятерки, учавствовать в 100 олимпиадах, играть на фортепьяно. Нда.
(Детство то было? Улица, друзья?)
Отдыхать за границей и покупать хорошие вещи - для этого вовсе не надо убивать лучшие годы детства и юности, сидя за книжками. Есть более легкие способы))
Удачи, конечно, Полине. И обрести счастье.
грустно