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Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать

21:00 20.08.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлены Полиной Изутиной
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Полина Изутина, выпускница школы № 5 считает, что прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Девушк за то, чтобы муж обустраивал дом.

Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Полина Изутина готовилась к ЕГЭ по 3-4 часа.

Сюжет: Выпускник-2019

Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать

Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стиратьМедалистка Евгения Квасова: Женщина не должна быть клушейЕщё 1 новость

У медалистки из школы №5 Полины Изутиной за четверти только пятерки с первого класса. Около 100 наград за победы в различных олимпиадах. Красный диплом детской хоровой школы при дворце культуры «Родина» по классу фортепиано. Родители воспитывали дочку, как маленькую принцессу, когда каждое желание исполнялось.

— Если ты к чему-то стремишься и прилагаешь усилия, рано или поздно это окупится. Мне очень хотелось, чтобы родители тобой гордились. К счастью, у меня это получилось! Я пересматриваю фото с выпускного, вижу, как мама и папа улыбаются, и я понимаю, что я не зря 11 лет старалась, — признается медалистка.

По мнению выпускницы, чтобы ребенок хорошо учился, родители должны принимать активное участие в учебном процессе.
— В четвертом классе я поняла, что надо учиться хорошо. Родители мне говорили, что если я хочу отдыхать за границей, покупать хорошие вещи, то без высшего образования не обойтись, а для этого необходимо хорошо учиться в школе, — рассуждает отличница.

В свободное время семья Изутиных посещает театр. Самый любимый из них — «Глобус». Спектакли «Братишки» и «Куба» они пересмотрели несколько раз. Просто получаешь удовольствие. Не задумываешься ни о чем. Живые эмоции актеров. Они играют каждый раз по-разному.
Последняя прочитанная книга «Над пропастью во ржи».

— Герой находится между взрослой жизнью и детством. Я сейчас в таком положении. Я себя чувствую никак не на 18, а лет на 15. Классно чувствовать себя ребенком, быть взрослой я еще успею.

Девушка планирует выйти замуж за человека похожего на папу:
— Главное, чтобы с руками был. У меня папа не только может гвоздь забить, ламинат уложить, дом построить. Я за домострой, когда муж дом обустраивает, а жена — стирает и готовит, — убеждена медалистка.

Полина не планирует много детей. Пока одного. 18-летняя бердчанка поступила на экономический факультет в Новосибирский университет экономики и управления.

— Прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Женщина должна в первую очередь сначала состояться в профессии, — добавляет героиня.

Автор видео Елена Белоусова

Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
Выпускница Бердска 2019: Жена должна готовить и стирать
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От редакции

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Аноним, 20 августа 2019 10:34
Молодо-зелено
Аноним, 20 августа 2019 11:36
прежде чем родить, родители должны задуматься, смогут ли они дать ребенку все самое лучшее. Если бы все рожали с таким подходом, мы бы давно вымерли.
Аноним, 20 августа 2019 15:47
Правильно нечего задумываться о детях надо думать о материнском капитале куда его потратить
Аноним, 20 августа 2019 11:53
Все мы дети пьяного ужина
Аноним, 20 августа 2019 13:11
"если я хочу отдыхать за границей, покупать хорошие вещи"
Конечно, это самое главное в жизни. Ради этого надо учиться только на одни пятерки, учавствовать в 100 олимпиадах, играть на фортепьяно. Нда.
(Детство то было? Улица, друзья?)
Аноним, 20 августа 2019 17:35
А поездки на олимпиады, конкурсы это новые друзья, новые впечатления. Или лучше по Бердску слоняться.
Аноним, 20 августа 2019 19:55
Жизнь покажет, лучше или хуже. И надо ли это все было.
Отдыхать за границей и покупать хорошие вещи - для этого вовсе не надо убивать лучшие годы детства и юности, сидя за книжками. Есть более легкие способы))
Аноним, 20 августа 2019 21:50
По вашему у детей которые учатся на отлично, занимаются музыкой или спортом нет друзей, нет детства? Это же здорово когда ребёнок к чему-то стремится и добивается этого. Она с 4 класса решила учится на отлично и делала это. Насколько мне известно эта девочка одна из первых из города поехала в "артек" - и это детство, и это артековские друзья по всей России. У каждого свои интересы вам интересна улица, этой девушке музыка и книжки. В 18 лет ей охото путешествовать, увидеть мир разве это плохо. У неё есть цель, пусть такая, и она идёт к ней.
Аноним, 20 августа 2019 22:06
Да некогда таким умницам девочкам общаться с друзьями. Артек - это 1 месяц отдыха за всю учебу, по сути. Остальное - учиться, учиться и ещё раз учиться. С мечтами о путешествии ей придется расстаться еще лет на 5. Да и потом будет работа, работа, работа. Даже если и высокооплачиваемая, то зачастую там без сна и отдыха.
Удачи, конечно, Полине. И обрести счастье.
Leonnz, 20 августа 2019 20:14
ни салок ни обжамашек...
грустно
Арам, 20 августа 2019 20:33
Хороший девушк!
Аноним, 20 августа 2019 21:38
Стирать на терке в тазике
аноним, 20 августа 2019 21:51
Интересно зачем родители растят потребителей?Никаких ценностей.В таком возрасте мечтают о больших делах ,а не о тряпках и удобствах!Мелко!!!
Аноним, 20 августа 2019 22:24
О больших делах мечтают в 12 - 13лет. А в 17-18лет девушке охото хорошо выглядеть. Это нормальное желание.
Горожанка, 20 августа 2019 21:53
Да.... с такими до хорошей жизни не доживем.Почему такая приземленная?
аноним, 20 августа 2019 21:57
Измельчала молодёжь!!Одно потребление и удобство!И в Бизнес!!А где же еще пригодишься?Неужели никаких других наклонностей нет?
Аноним, 20 августа 2019 22:17
Разве "приземленная"?С 4 класса ребенок понял,что проводить время в школе стоит с пользой(и неплохо что родители какими то доводами и словами смогли простимулировать стремление стать успешной)!Как сложится её жизнь не знает никто,НО,ленивый олух который ни за что(что ему предлагали родители в детстве) не "зацепился"только и станет причитать что детства у него не было,а эта умничка ввернулась шурупчиком упрямым в действительность,и все у неё получится 100%!!!
Аноним, 20 августа 2019 22:40
Да никуда она еще не ввернулась никаким шурупчиком. Все только начинается. И школьные успехи могут крахом пойти. Не говорите гоп, пока не перепрыгнешь.
Аноним, 20 августа 2019 22:50
девушке удачи в жизни и воплощения всех своих планов!
Аноним, 20 августа 2019 22:58
Удачи тебе Полиночка!
Житель Мордора, 20 августа 2019 23:07
Вы уж определитесь. Или домострой и жизнь у плиты или "состояться в профессии". Сдается мне, что это взаимоисключающие понятия.

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