Рекорд: 15 395 учеников отправятся 1 сентября в школы Бердска

Распахнут воспитанникам двери 1 сентября 17 общеобразовательных учреждений Бердска. Из общего количества 14 муниципальных школ, частное образовательное учреждение «Школа экологии и диалектики», Православная гимназия, государственное учреждение казачье-кадетская школа-интернат, сообщила на совещании чиновников 19 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.
Планируемая численность школ в этом году на сегодняшний день составляет 15 395 человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился почти на 600 человек. Цифра планируемая, потому что до сих пор ежедневно в школы обращаются родители, переехавшие с детьми в Бердск, отметила Жанна Леонидовна.
По программе дошкольного образования в школах №3 и №4 будут заниматься 255 дошкольников.
В первые классы зачислены 1540 детей. Но запись еще продолжается.
Планируемая численность бердских детских садов 6 177 человек.
В трех учреждениях дополнительного образования, Центре «Перспектива», шахматной школе «Маэстро» и «Юности» будут заниматься 5 125 человек.