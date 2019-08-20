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Рекорд: 15 395 учеников отправятся 1 сентября в школы Бердска

09:00 20.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Это почти на 600 школьников больше, чем в прошлом 2018 году.

Рекорд: 15 395 учеников отправятся 1 сентября в школы Бердска
В первые классы зачислены 1540 дошкольников, запись продолжается

Распахнут воспитанникам двери 1 сентября 17 общеобразовательных учреждений Бердска. Из общего количества 14 муниципальных школ, частное образовательное учреждение «Школа экологии и диалектики», Православная гимназия, государственное учреждение казачье-кадетская школа-интернат, сообщила на совещании чиновников 19 августа начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Планируемая численность школ в этом году на сегодняшний день составляет 15 395 человек. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился почти на 600 человек. Цифра планируемая, потому что до сих пор ежедневно в школы обращаются родители, переехавшие с детьми в Бердск, отметила Жанна Леонидовна.

По программе дошкольного образования в школах №3 и №4 будут заниматься 255 дошкольников.

В первые классы зачислены 1540 детей. Но запись еще продолжается.

Планируемая численность бердских детских садов 6 177 человек.

В трех учреждениях дополнительного образования, Центре «Перспектива», шахматной школе «Маэстро» и «Юности» будут заниматься 5 125 человек.

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