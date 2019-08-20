Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять

Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!

Дорогие друзья и ваши прекрасные питомцы! Сегодня, 7 августа, в газете вышла первая часть нашего фотомарафона. Спешите купить газету! Вторая часть с новыми снимками — в конце августа. Срочно присылайте фотки!

Меня зовут Евгения, это мои питомцы Золотистые ретриверы -Ева, Карина, Фил и Холи)) Питомник «Блонд Близэд»

На берегу нашего любимого Обского моря))

Паша Ильин и кошка Соня

Паша Ильин и кошка Соня

МАРСИК

Кот по имени Мышь

Семён любит проказничать и гулять на руках

Кошка Буся.собаки стрелка и персик

Кошка Буся.собаки стрелка и персик

Кошка Буся.собаки стрелка и персик

Я и мой питомец

Кот Витас, 8 лет

Жаконя



Это наш Буся, последний из помета у русской голубой мамы, думали, что не выживет, сейчас ему 10 месяцев — 5 кг любви.

Стёпочка!