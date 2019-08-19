Меня преследуют: дама сфотографировала мужчину на телефон в Новосибирске

Охранники спасли мужчину от смартфона дамы

16 августа в административном здании на ул. Союза Молодежи в Новосибирске пожилая женщина, посчитав, что её преследуют, сфотографировала молодого человека на телефон, об этом «Курьер.Среда.Бердск» рассказали в АБ ГВАРДИЯ. Его возмутил этот поступок, и он попытался отобрать у нее телефонный аппарат. Урегулировать конфликт удалось охраннику он разобрался в ситуации, пояснил женщине, что никто её не преследует и попросил удалить сделанный фотоснимок с мобильника. Инцидент был исчерпан.