16 августа в административном здании на ул. Союза Молодежи в Новосибирске пожилая женщина, посчитав, что её преследуют, сфотографировала молодого человека на телефон, об этом «Курьер.Среда.Бердск» рассказали в АБ ГВАРДИЯ. Его возмутил этот поступок, и он попытался отобрать у нее телефонный аппарат. Урегулировать конфликт удалось охраннику он разобрался в ситуации, пояснил женщине, что никто её не преследует и попросил удалить сделанный фотоснимок с мобильника. Инцидент был исчерпан.
Меня преследуют: дама сфотографировала мужчину на телефон в Новосибирске
19:15 19.08.2019
Его возмутил этот поступок, и он попытался отобрать у нее телефонный аппарат. Подозрительной женщине пришлось удалить фото.
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От редакции
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