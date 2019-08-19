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Недвижимость / Общество

Средняя цена аренды дома в России — 27 тысяч рублей в месяц

19:04 19.08.2019 Фото: pixabay.com
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Средняя однокомнатная квартира по стране стоит 13 тысяч руб./мес., двухкомнатная — 18 тыс. руб./мес., трехкомнатная — 25 тыс. руб./мес.

Средняя цена аренды дома в России 27 тысяч рублей в месяц
Дороже всего снять квартиру в обеих столицах и их областях, на Крайнем Севере (ЯНАО, Якутия, ХМАО, Тюменская область)

Дешевле всего снять квартиру в Кировской области, аренда однокомнатной квартиры обойдется в 7652 рубля. Московские квартиры дороже кировских более чем в пять раз. Такие расчеты по 76 регионам страны были сделаны специалистами федерального портала «Мир квартир». Элитный сегмент не учитывался.
В десятке регионов с наиболее дешевой арендой квартир оказались Кировская, Курская, Пензенская, Брянская, Псковская, Ивановская, Курганская и Костромская области, Забайкальский и Алтайский края.

Средняя однокомнатная квартира по стране стоит 13 тысяч руб./мес., двухкомнатная — 18 тыс. руб./мес., трехкомнатная — 25 тыс. руб./мес.
Вообще разброс цен на аренду жилья в разных регионах очень сильно отличается. Так, дороже всего снять квартиру в обеих столицах и их областях, на Крайнем Севере (ЯНАО, Якутия, ХМАО, Тюменская область). А также в Крыму и Краснодарском крае. Например, средние ставки на аренду 1-комнатной квартиры в Московской области — 23159 рублей, 2-комнатной — 30529 рубля. В Крыму «однушка» обойдется 20821 рубль в месяц, «двушка» — 31537 рубля в месяц. На Кубани снять 1-комнатную квартиру на три тысячи дешевле, чем такую же в Крыму.

Кстати, в рейтинге трехкомнатных квартир Краснодарский край занял третье место, сразу после Москвы и Питера — средняя «трешка» стоит там 48 тысяч руб./мес. Такая дороговизна в основном из-за сочинских квартир бизнес-класса, которые составляют довольно большую часть выборки.

Самые дорогие дома, сдаваемые в аренду, находятся примерно там же, где и самые дорогие квартиры. В топ-5 попал и Пермский край с ценником 53 тыс. руб./мес. Специалисты портала «Мир квартир» объясняют это тем, что в этом регионе много домов бизнес-класса. Например, за 60 тысяч рублей можно снять двухэтажный бревенчатый дом 91 кв. м в городе Губаха, полностью оборудованный и с санузлом на каждом этаже. Или за 50 тысяч рублей новый дом 150 кв. м в деревне Малая.

Самые дешевые дома, по данным портала «Мир квартир», в Забайкальском крае — всего 7700 руб./мес. За 10-13 тыс. сдаются коттеджи и дачи в Ивановской, Брянской, Кемеровской, Кировской, Астраханской, Саратовской и Амурской областях, республиках Хакасия и Удмуртия.

Средний арендный дом в России предлагается в аренду за 27 тыс. руб./мес.

Источник: РГ

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