Неон не должен бить в глаза с вывесок напротив

Вывеска может испортить жизнь гражданина

Реклама дошкольного учреждения лишила солнечного света екатеринбургскую семью. На первом этаже жилого дома на улице Шейнкмана находится частный детский сад, большая световая вывеска которого установлена на кровле пристроя, но при этом заслоняет около 40 процентов оконного проема второго этажа. Мало того, что световой короб закрывает обзор, так он еще и дребезжит под порывами ветра. Помучившись какое-то время, глава семьи Вадим Н. обратился с исковым заявлением в Ленинский районный суд, который требования истца удовлетворил — обязал ИП демонтировать рекламную конструкцию.

Однако ответчик подал апелляцию в облсуд, который, впрочем, поддержал коллег из первой инстанции. Опираясь на заключения экспертов, суд подтвердил: вывеска действительно нарушает право жильцов на комфортное проживание, поскольку уровень освещенности в квартире ниже нормы СанПиНа. К тому же, как выяснилось, собственники помещений многоквартирного дома не давали разрешения на размещение конструкции. В резолюции общего собрания говорится, что жильцы согласились предоставить в пользование на платной основе фасад дома, но не кровлю. В результате облсуд оставил решение без изменений, оно уже вступило в законную силу. А значит, конструкция должна быть демонтирована в течение двух месяцев, иначе предпринимателя ждет судебная неустойка — 250 рублей за каждый просроченный день.

Кстати

Случаев, когда рекламные конструкции устанавливаются на фасадах жилых домов, на балконах и лоджиях без разрешения жильцов, довольно много. Как подчеркнули в облсуде, даже если есть решение общего собрания, необходимо согласие собственника конкретной квартиры, к которой относится окно или балкон.

Источник: РГ