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Законодатели готовы ограничить инвестиции в МФК

17:49 19.08.2019
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В законопроекте о введении разных категорий инвесторов, который прошел первое чтение в мае, и сейчас готовится ко второму рассмотрению, могут ввести серьезные ограничения для потенциальных инвесторов в микрофинансовые организации (МФК).

Законодатели готовы ограничить инвестиции в МФК
На таких мерах настаивают представители Центробанка. Предполагается, что данные вложения будут доступны только тем лицам, которые получат статус квалифицированных инвесторов. Напомним, что в МФО можно не только брать ссуды, такого типа, как «кредит без процентов», но и вкладывать в них деньги. В настоящее время для «физиков» нет ограничений для вложений, оформляемых как займы, в МФК, кроме величины этих средств, которые должны начинаться от 1,5 млн рублей. Помимо прямых займов «физики» могут вкладывать деньги в МФО и путем покупки их облигаций, причем тут ограничений для минимальных размеров средств не имеется.

Проблема с допуском всех желающих для инвестирования в МФО вызревала давно: не все осознавали риски таких вложений, что иногда приводило к печальным последствиям для неопытных инвесторов. Так, весной этого года ЦБ запретил деятельность МФК «Манни фанни», которая входила в топ-15 игроков отрасли по размерам кредитного портфеля. В эту компанию были вложены около 0,7 млрд рублей от порядка 200 инвесторов. Сейчас эти инвесторы, путем обращений в суд и ЦБ, пытаются вернуть хотя бы часть своих вложений. Помимо данной компании есть и другие отдельные примеры участников рынка микрофинансирования, которые не полностью выполнили свои обязательства перед инвесторами.

Основная причина интереса к вложениям в МФО — их высокая доходность, намного превышающая ставки по вкладам в банк или доходность облигаций. Так, в МФК «Манни фанни» годовой доход по инвестициям достигал 28%, что примерно в 3 раза выше, чем доходность по типовым банковским вкладам.

Сейчас на рынке привлекают средства частных игроков порядка 50 МФК. Средняя величина вложений в их бизнес составила 3,5 млн рублей в этом году, — в 2018 было 4,5 млн — а количество инвесторов уменьшилось примерно на 15%. Представители МФК указывают, что положения законопроекта будут способствовать дальнейшему снижению интереса физических лиц к вложениям в их бизнес. Они подчеркивают, что МФК и так достаточно затруднительно привлекать средства, особенно для тех, кто не имеет выход на крупные банки со значительными кредитными линиями.

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