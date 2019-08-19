В рейтинге самых шумных российских городов Бердск на 31-м месте из 200

Спецсредства помогают снизить шум

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень шума в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. Из городов Иркутской области хуже всего обстоят дела в Братске, который находится в рейтинге на 45-м месте, уровень шума оценен в 6,9 балла.. Иркутск в середине списка российских городов – на 103-м месте с уровнем шума в 6,4 балла. Самым тихим назван Ангарск, он на 150-м- месте , уровень шума жители оценили в 6,1 балла.

Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч респондентов.

Исследование показало, что по уровню тишины лидируют города Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. А респонденты из Кемеровской и Московской областей больше других страдают от шума.

Рейтинг 200 крупнейших городов России по тишине (по оценке местных жителей)

Место в рейтинге в 2019 году Город Регион Баллы в 2019 году Баллы в 2018 году 1 Гурьевск Калининградская область 8,4 — 2 Ейск Краснодарский край 7,9 7,1 3 Михайловск Ставропольский край 7,8 — 4 Геленджик Краснодарский край 7,8 7,5 5 Всеволожск Ленинградская область 7,6 — 6 Керчь Крым 7,6 — 7 Ессентуки Ставропольский край 7,6 7,3 8 Майкоп Адыгея 7,5 7,4 9 Туапсе Краснодарский край 7,5 — 10 Мичуринск Тамбовская область 7,5 — 11 Сочи Краснодарский край 7,4 7,5 12 Гатчина Ленинградская область 7,4 — 13 Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 7,4 — 14 Евпатория Крым 7,3 — 15 Тюмень Тюменская область 7,3 6,6 16 Анапа Краснодарский край 7,2 7,5 17 Димитровград Ульяновская область 7,2 7,2 18 Феодосия Крым 7,2 — 19 Грозный Чечня 7,1 7,5 20 Минеральные Воды Ставропольский край 7,1 — 21 Нефтекамск Башкортостан 7,1 7,4 22 Биробиджан Еврейская АО 7,1 — 23 Обнинск Калужская область 7,1 7,6 24 Муром Владимирская область 7,1 7,4 25 Нальчик Кабардино-Балкария 7,1 7,3 26 Петрозаводск Карелия 7 6,8 27 Кострома Костромская область 7 6,6 28 Королев Московская область 7 6,7 29 Севастополь Крым 7 — 30 Миасс Челябинская область 7 7,2 31 Бердск Новосибирская область 7 — 32 Калуга Калужская область 7 6,7 33 Батайск Ростовская область 7 6,7 34 Бузулук Оренбургская область 6,9 — 35 Пятигорск Ставропольский край 6,9 7,1 36 Елец Липецкая область 6,9 — 37 Сургут Ханты-Мансийский АО 6,9 6,7 38 Калининград Калининградская область 6,9 7 39 Псков Псковская область 6,9 6,8 40 Ставрополь Ставропольский край 6,9 7,3 41 Йошкар-Ола Марий Эл 6,9 6,9 42 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 6,9 7,5 43 Дмитров Московская область 6,9 — 44 Глазов Удмуртия 6,9 — 45 Братск Иркутская область 6,9 6,4 46 Новоуральск Свердловская область 6,9 — 47 Кинешма Ивановская область 6,9 — 48 Видное Московская область 6,8 6,5 49 Великий Новгород Новгородская область 6,8 6,6 50 Салават Башкортостан 6,8 6,8 51 Чебоксары Чувашия 6,8 6,8 52 Пенза Пензенская область 6,8 6,9 53 Магадан Магаданская область 6,8 — 54 Выборг Ленинградская область 6,8 — 55 Губкин Белгородская область 6,7 — 56 Киров Кировская область 6,7 6,6 57 Мытищи Московская область 6,7 6,3 58 Бийск Алтайский край 6,7 6,5 59 Северск Томская область 6,7 — 60 Пушкино Московская область 6,7 5,7 61 Армавир Краснодарский край 6,7 6,8 62 Барнаул Алтайский край 6,7 7 63 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 6,7 6,6 64 Иваново Ивановская область 6,7 6,5 65 Воткинск Удмуртия 6,7 — 66 Ухта Коми 6,7 6,5 67 Чехов Московская область 6,6 6,6 68 Альметьевск Татарстан 6,6 6,3 69 Раменское Московская область 6,6 6,5 70 Ковров Владимирская область 6,6 6,9 71 Смоленск Смоленская область 6,6 6,8 72 Тамбов Тамбовская область 6,6 6,3 73 Ялта Крым 6,6 — 74 Новочебоксарск Чувашия 6,6 — 75 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 6,6 — 76 Симферополь Крым 6,6 — 77 Абакан Хакасия 6,6 6,4 78 Белгород Белгородская область 6,6 6,7 79 Нижнекамск Татарстан 6,6 7 80 Ижевск Удмуртия 6,6 6,6 81 Орел Орловская область 6,6 — 82 Волгодонск Ростовская область 6,5 6,1 83 Невинномысск Ставропольский край 6,5 7,7 84 Казань Татарстан 6,5 6,4 85 Северодвинск Архангельская область 6,5 7,1 86 Пермь Пермский край 6,5 6,7 87 Великие Луки Псковская область 6,5 6,4 88 Ивантеевка Московская область 6,5 — 89 Набережные Челны Татарстан 6,5 6,9 90 Саранск Мордовия 6,5 7 91 Мурманск Мурманская область 6,5 6,8 92 Азов Ростовская область 6,5 — 93 Тверь Тверская область 6,5 6,9 94 Краснодар Краснодарский край 6,5 6,6 95 Домодедово Московская область 6,5 7,4 96 Сызрань Самарская область 6,5 6,8 97 Владикавказ Северная Осетия 6,5 6,4 98 Ульяновск Ульяновская область 6,5 6,6 99 Ярославль Ярославская область 6,5 6,4 100 Уфа Башкортостан 6,5 6,1 101 Ачинск Красноярский край 6,5 5,4 102 Рубцовск Алтайский край 6,5 6 103 Иркутск Иркутская область 6,4 6,1 104 Серпухов Московская область 6,4 5,3 105 Ногинск Московская область 6,4 5,7 106 Санкт-Петербург Ленинградская область 6,4 6,4 107 Новосибирск Новосибирская область 6,4 6,3 108 Балашиха Московская область 6,4 5,8 109 Вологда Вологодская область 6,4 6,8 110 Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 6,4 — 111 Томск Томская область 6,4 6,3 112 Тула Тульская область 6,3 6,4 113 Екатеринбург Свердловская область 6,3 6,4 114 Березники Пермский край 6,3 6,2 115 Арзамас Нижегородская область 6,3 6,9 116 Владимир Владимирская область 6,3 6,6 117 Благовещенск Амурская область 6,3 6,5 118 Коломна Московская область 6,3 5,8 119 Череповец Вологодская область 6,3 6,7 120 Курск Курская область 6,3 6,6 121 Курган Курганская область 6,3 6,6 122 Новороссийск Краснодарский край 6,3 6,2 123 Хабаровск Хабаровский край 6,3 6,2 124 Чита Забайкальский край 6,3 5,9 125 Сыктывкар Коми 6,2 6,4 126 Владивосток Приморский край 6,2 6,8 127 Нижний Новгород Нижегородская область 6,2 6 128 Липецк Липецкая область 6,2 6,4 129 Москва Московская область 6,2 6,3 130 Одинцово Московская область 6,2 6,6 131 Белогорск Амурская область 6,2 — 132 Рыбинск Ярославская область 6,2 6,5 133 Воронеж Воронежская область 6,2 6,7 134 Красногорск Московская область 6,2 6,2 135 Златоуст Челябинская область 6,2 6,9 136 Красноярск Красноярский край 6,2 6,1 137 Тольятти Самарская область 6,2 6,3 138 Кемерово Кемеровская область 6,2 6,7 139 Балаково Саратовская область 6,2 6,1 140 Камышин Волгоградская область 6,2 — 141 Рязань Рязанская область 6,2 6,3 142 Каменск-Уральский Свердловская область 6,2 6,8 143 Орехово-Зуево Московская область 6,1 6,5 144 Долгопрудный Московская область 6,1 — 145 Оренбург Оренбургская область 6,1 6,4 146 Магнитогорск Челябинская область 6,1 6,2 147 Таганрог Ростовская область 6,1 6,1 148 Сарапул Удмуртия 6,1 — 149 Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 6,1 — 150 Ангарск Иркутская область 6,1 6,7 151 Черкесск Карачаево-Черкесия 6,1 — 152 Воркута Коми 6,1 — 153 Брянск Брянская область 6 6,4 154 Серов Свердловская область 6 — 155 Кудрово Ленинградская область 6 — 156 Архангельск Архангельская область 6 6,3 157 Стерлитамак Башкортостан 6 6,8 158 Норильск Красноярский край 6 5,2 159 Омск Омская область 6 6,1 160 Улан-Удэ Бурятия 5,9 6,4 161 Новомосковск Тульская область 5,9 6,8 162 Подольск Московская область 5,9 6,3 163 Новокуйбышевск Самарская область 5,9 — 164 Нижний Тагил Свердловская область 5,9 6,3 165 Ростов-на-Дону Ростовская область 5,9 6 166 Жуковский Московская область 5,9 — 167 Самара Самарская область 5,9 6,1 168 Каменск-Шахтинский Ростовская область 5,9 — 169 Дзержинск Нижегородская область 5,9 6,4 170 Новокузнецк Кемеровская область 5,9 5,9 171 Щёлково Московская область 5,8 5,9 172 Волгоград Волгоградская область 5,8 5,8 173 Астрахань Астраханская область 5,8 5,5 174 Свободный Амурская область 5,8 — 175 Копейск Челябинская область 5,8 — 176 Сергиев Посад Московская область 5,8 6,5 177 Орск Оренбургская область 5,8 5,8

Источник: sia.ru