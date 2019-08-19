В рейтинге самых шумных российских городов Бердск на 31-м месте из 200

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень шума в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. Из городов Иркутской области хуже всего обстоят дела в Братске, который находится в рейтинге на 45-м месте, уровень шума оценен в 6,9 балла.. Иркутск в середине списка российских городов – на 103-м месте с уровнем шума в 6,4 балла. Самым тихим назван Ангарск, он на 150-м- месте , уровень шума жители оценили в 6,1 балла.
Респондентам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч респондентов.
Исследование показало, что по уровню тишины лидируют города Калининградской области, Краснодарского и Ставропольского краев. А респонденты из Кемеровской и Московской областей больше других страдают от шума.
Рейтинг 200 крупнейших городов России по тишине (по оценке местных жителей)
|Место в рейтинге в 2019 году
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|1
|Гурьевск
|Калининградская область
|8,4
|—
|2
|Ейск
|Краснодарский край
|7,9
|7,1
|3
|Михайловск
|Ставропольский край
|7,8
|—
|4
|Геленджик
|Краснодарский край
|7,8
|7,5
|5
|Всеволожск
|Ленинградская область
|7,6
|—
|6
|Керчь
|Крым
|7,6
|—
|7
|Ессентуки
|Ставропольский край
|7,6
|7,3
|8
|Майкоп
|Адыгея
|7,5
|7,4
|9
|Туапсе
|Краснодарский край
|7,5
|—
|10
|Мичуринск
|Тамбовская область
|7,5
|—
|11
|Сочи
|Краснодарский край
|7,4
|7,5
|12
|Гатчина
|Ленинградская область
|7,4
|—
|13
|Ханты-Мансийск
|Ханты-Мансийский АО
|7,4
|—
|14
|Евпатория
|Крым
|7,3
|—
|15
|Тюмень
|Тюменская область
|7,3
|6,6
|16
|Анапа
|Краснодарский край
|7,2
|7,5
|17
|Димитровград
|Ульяновская область
|7,2
|7,2
|18
|Феодосия
|Крым
|7,2
|—
|19
|Грозный
|Чечня
|7,1
|7,5
|20
|Минеральные Воды
|Ставропольский край
|7,1
|—
|21
|Нефтекамск
|Башкортостан
|7,1
|7,4
|22
|Биробиджан
|Еврейская АО
|7,1
|—
|23
|Обнинск
|Калужская область
|7,1
|7,6
|24
|Муром
|Владимирская область
|7,1
|7,4
|25
|Нальчик
|Кабардино-Балкария
|7,1
|7,3
|26
|Петрозаводск
|Карелия
|7
|6,8
|27
|Кострома
|Костромская область
|7
|6,6
|28
|Королев
|Московская область
|7
|6,7
|29
|Севастополь
|Крым
|7
|—
|30
|Миасс
|Челябинская область
|7
|7,2
|31
|Бердск
|Новосибирская область
|7
|—
|32
|Калуга
|Калужская область
|7
|6,7
|33
|Батайск
|Ростовская область
|7
|6,7
|34
|Бузулук
|Оренбургская область
|6,9
|—
|35
|Пятигорск
|Ставропольский край
|6,9
|7,1
|36
|Елец
|Липецкая область
|6,9
|—
|37
|Сургут
|Ханты-Мансийский АО
|6,9
|6,7
|38
|Калининград
|Калининградская область
|6,9
|7
|39
|Псков
|Псковская область
|6,9
|6,8
|40
|Ставрополь
|Ставропольский край
|6,9
|7,3
|41
|Йошкар-Ола
|Марий Эл
|6,9
|6,9
|42
|Петропавловск-Камчатский
|Камчатский край
|6,9
|7,5
|43
|Дмитров
|Московская область
|6,9
|—
|44
|Глазов
|Удмуртия
|6,9
|—
|45
|Братск
|Иркутская область
|6,9
|6,4
|46
|Новоуральск
|Свердловская область
|6,9
|—
|47
|Кинешма
|Ивановская область
|6,9
|—
|48
|Видное
|Московская область
|6,8
|6,5
|49
|Великий Новгород
|Новгородская область
|6,8
|6,6
|50
|Салават
|Башкортостан
|6,8
|6,8
|51
|Чебоксары
|Чувашия
|6,8
|6,8
|52
|Пенза
|Пензенская область
|6,8
|6,9
|53
|Магадан
|Магаданская область
|6,8
|—
|54
|Выборг
|Ленинградская область
|6,8
|—
|55
|Губкин
|Белгородская область
|6,7
|—
|56
|Киров
|Кировская область
|6,7
|6,6
|57
|Мытищи
|Московская область
|6,7
|6,3
|58
|Бийск
|Алтайский край
|6,7
|6,5
|59
|Северск
|Томская область
|6,7
|—
|60
|Пушкино
|Московская область
|6,7
|5,7
|61
|Армавир
|Краснодарский край
|6,7
|6,8
|62
|Барнаул
|Алтайский край
|6,7
|7
|63
|Нижневартовск
|Ханты-Мансийский АО
|6,7
|6,6
|64
|Иваново
|Ивановская область
|6,7
|6,5
|65
|Воткинск
|Удмуртия
|6,7
|—
|66
|Ухта
|Коми
|6,7
|6,5
|67
|Чехов
|Московская область
|6,6
|6,6
|68
|Альметьевск
|Татарстан
|6,6
|6,3
|69
|Раменское
|Московская область
|6,6
|6,5
|70
|Ковров
|Владимирская область
|6,6
|6,9
|71
|Смоленск
|Смоленская область
|6,6
|6,8
|72
|Тамбов
|Тамбовская область
|6,6
|6,3
|73
|Ялта
|Крым
|6,6
|—
|74
|Новочебоксарск
|Чувашия
|6,6
|—
|75
|Новый Уренгой
|Ямало-Ненецкий АО
|6,6
|—
|76
|Симферополь
|Крым
|6,6
|—
|77
|Абакан
|Хакасия
|6,6
|6,4
|78
|Белгород
|Белгородская область
|6,6
|6,7
|79
|Нижнекамск
|Татарстан
|6,6
|7
|80
|Ижевск
|Удмуртия
|6,6
|6,6
|81
|Орел
|Орловская область
|6,6
|—
|82
|Волгодонск
|Ростовская область
|6,5
|6,1
|83
|Невинномысск
|Ставропольский край
|6,5
|7,7
|84
|Казань
|Татарстан
|6,5
|6,4
|85
|Северодвинск
|Архангельская область
|6,5
|7,1
|86
|Пермь
|Пермский край
|6,5
|6,7
|87
|Великие Луки
|Псковская область
|6,5
|6,4
|88
|Ивантеевка
|Московская область
|6,5
|—
|89
|Набережные Челны
|Татарстан
|6,5
|6,9
|90
|Саранск
|Мордовия
|6,5
|7
|91
|Мурманск
|Мурманская область
|6,5
|6,8
|92
|Азов
|Ростовская область
|6,5
|—
|93
|Тверь
|Тверская область
|6,5
|6,9
|94
|Краснодар
|Краснодарский край
|6,5
|6,6
|95
|Домодедово
|Московская область
|6,5
|7,4
|96
|Сызрань
|Самарская область
|6,5
|6,8
|97
|Владикавказ
|Северная Осетия
|6,5
|6,4
|98
|Ульяновск
|Ульяновская область
|6,5
|6,6
|99
|Ярославль
|Ярославская область
|6,5
|6,4
|100
|Уфа
|Башкортостан
|6,5
|6,1
|101
|Ачинск
|Красноярский край
|6,5
|5,4
|102
|Рубцовск
|Алтайский край
|6,5
|6
|103
|Иркутск
|Иркутская область
|6,4
|6,1
|104
|Серпухов
|Московская область
|6,4
|5,3
|105
|Ногинск
|Московская область
|6,4
|5,7
|106
|Санкт-Петербург
|Ленинградская область
|6,4
|6,4
|107
|Новосибирск
|Новосибирская область
|6,4
|6,3
|108
|Балашиха
|Московская область
|6,4
|5,8
|109
|Вологда
|Вологодская область
|6,4
|6,8
|110
|Ноябрьск
|Ямало-Ненецкий АО
|6,4
|—
|111
|Томск
|Томская область
|6,4
|6,3
|112
|Тула
|Тульская область
|6,3
|6,4
|113
|Екатеринбург
|Свердловская область
|6,3
|6,4
|114
|Березники
|Пермский край
|6,3
|6,2
|115
|Арзамас
|Нижегородская область
|6,3
|6,9
|116
|Владимир
|Владимирская область
|6,3
|6,6
|117
|Благовещенск
|Амурская область
|6,3
|6,5
|118
|Коломна
|Московская область
|6,3
|5,8
|119
|Череповец
|Вологодская область
|6,3
|6,7
|120
|Курск
|Курская область
|6,3
|6,6
|121
|Курган
|Курганская область
|6,3
|6,6
|122
|Новороссийск
|Краснодарский край
|6,3
|6,2
|123
|Хабаровск
|Хабаровский край
|6,3
|6,2
|124
|Чита
|Забайкальский край
|6,3
|5,9
|125
|Сыктывкар
|Коми
|6,2
|6,4
|126
|Владивосток
|Приморский край
|6,2
|6,8
|127
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|6,2
|6
|128
|Липецк
|Липецкая область
|6,2
|6,4
|129
|Москва
|Московская область
|6,2
|6,3
|130
|Одинцово
|Московская область
|6,2
|6,6
|131
|Белогорск
|Амурская область
|6,2
|—
|132
|Рыбинск
|Ярославская область
|6,2
|6,5
|133
|Воронеж
|Воронежская область
|6,2
|6,7
|134
|Красногорск
|Московская область
|6,2
|6,2
|135
|Златоуст
|Челябинская область
|6,2
|6,9
|136
|Красноярск
|Красноярский край
|6,2
|6,1
|137
|Тольятти
|Самарская область
|6,2
|6,3
|138
|Кемерово
|Кемеровская область
|6,2
|6,7
|139
|Балаково
|Саратовская область
|6,2
|6,1
|140
|Камышин
|Волгоградская область
|6,2
|—
|141
|Рязань
|Рязанская область
|6,2
|6,3
|142
|Каменск-Уральский
|Свердловская область
|6,2
|6,8
|143
|Орехово-Зуево
|Московская область
|6,1
|6,5
|144
|Долгопрудный
|Московская область
|6,1
|—
|145
|Оренбург
|Оренбургская область
|6,1
|6,4
|146
|Магнитогорск
|Челябинская область
|6,1
|6,2
|147
|Таганрог
|Ростовская область
|6,1
|6,1
|148
|Сарапул
|Удмуртия
|6,1
|—
|149
|Нефтеюганск
|Ханты-Мансийский АО
|6,1
|—
|150
|Ангарск
|Иркутская область
|6,1
|6,7
|151
|Черкесск
|Карачаево-Черкесия
|6,1
|—
|152
|Воркута
|Коми
|6,1
|—
|153
|Брянск
|Брянская область
|6
|6,4
|154
|Серов
|Свердловская область
|6
|—
|155
|Кудрово
|Ленинградская область
|6
|—
|156
|Архангельск
|Архангельская область
|6
|6,3
|157
|Стерлитамак
|Башкортостан
|6
|6,8
|158
|Норильск
|Красноярский край
|6
|5,2
|159
|Омск
|Омская область
|6
|6,1
|160
|Улан-Удэ
|Бурятия
|5,9
|6,4
|161
|Новомосковск
|Тульская область
|5,9
|6,8
|162
|Подольск
|Московская область
|5,9
|6,3
|163
|Новокуйбышевск
|Самарская область
|5,9
|—
|164
|Нижний Тагил
|Свердловская область
|5,9
|6,3
|165
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|5,9
|6
|166
|Жуковский
|Московская область
|5,9
|—
|167
|Самара
|Самарская область
|5,9
|6,1
|168
|Каменск-Шахтинский
|Ростовская область
|5,9
|—
|169
|Дзержинск
|Нижегородская область
|5,9
|6,4
|170
|Новокузнецк
|Кемеровская область
|5,9
|5,9
|171
|Щёлково
|Московская область
|5,8
|5,9
|172
|Волгоград
|Волгоградская область
|5,8
|5,8
|173
|Астрахань
|Астраханская область
|5,8
|5,5
|174
|Свободный
|Амурская область
|5,8
|—
|175
|Копейск
|Челябинская область
|5,8
|—
|176
|Сергиев Посад
|Московская область
|5,8
|6,5
|177
|Орск
|Оренбургская область
|5,8
|5,8
Источник: sia.ru