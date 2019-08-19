Внимание: пройти бесплатную диагностику рака могут жители Бердска 24 августа

24 августа ранняя диагностика онкологических заболеваний в Госпитале ветеранов войн №3, сообщает gvv3.mznso.ru
День открытых дверей, посвящённый ранней диагностике онкологических заболеваний, пройдёт 24 августа с 9:00 до 14:00 в Госпитале ветеранов войн №3 по адресу: город Новосибирск, улица Демьяна Бедного, 71.
«Дорогие новосибирцы! Приглашаем вас в Госпиталь ветеранов войн №3 на День открытых дверей. Во время профилактического осмотра вы сможете абсолютно бесплатно пройти программу ранней диагностики, выявления онкологических заболеваний и заболеваний, ассоциированных с онкологией. 24 августа вас примут узкие специалисты: онколог, гинеколог, уролог, невролог, кардиолог, профпатолог. В рамках программы вы сможете узнать уровень метаболизма, холестерина, глюкозы, липидов, сдать общий анализ крови, биохимические маркеры, гормоны ПСА для мужчин. Важно своевременно получить профессиональное заключение специалистов. Госпиталь ветеранов войн с нетерпением ждёт вас!» — главный врач ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн №3», заслуженный работник здравоохранения Новосибирской области, главный внештатный специалист диетолог Минздрава Новосибирской области Оксана Герасименко.
Программа:
• профилактический осмотр в отделении медицинской профилактики (1 этаж, каб. №117, №116);
• определение уровня глюкозы, холестерина, онкомаркера на злокачественное заболевание предстательной железы для мужчин (ПСА);
• клинический анализ крови (натощак с 9.00 до 11.00);
• ЭКГ;
• флюорография органов грудной клетки;
• исследование кала на скрытую кровь;
• УЗИ молочных желез;
• УЗИ брюшной полости;
• обследование женщин в смотровом кабинете.
В рамках Дня открытых дверей посетители на бесплатной основе могут получить консультацию врачей специалистов:
— невролога — гинеколога
— кардиолога — профпатолога
— офтальмолога — терапевта
— онколога
Приглашаем всех желающих пройти обследование на бесплатной основе!
Телефон для справок: 224-64-84
От редакции: мы уточнили, на день открытых дверей могут приехать жители Бердска.