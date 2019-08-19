Как избавиться от рубцов после прыщей?

После удаления прыщей с нашей коже там могут образоваться неприятные рубцы. К счастью, существуют простые и естественные методы борьбы с этими явлениями.

После удаления прыщей с нашей коже там могут образоваться неприятные рубцы

После удаления прыщей с нашей коже там могут образоваться неприятные рубцы. К счастью, существуют простые и естественные методы борьбы с этими явлениями.

Луковый сок. Он содержит биофлавоноиды вроде цепалина и кемпферола, которые уменьшают выраженность рубцовых шрамов после прыщей. Через несколько недель использования лукового сока вы заметите его эффект. Наносите его ежедневно, размельчив несколько луковиц и выжав из них сок.

Алоэ вера. Обладает увлажняющим и смягчающим воздействием, богато антиоксидантами. Эффективно удаляет с кожи избыточное количество кожного сала а также мёртвые клетки. Существенно уменьшает выраженность рубцов на коже.

Кокосовое масло. Содержит жирные кислоты Омега-3, способные проникать в кожу и увлажнять её. Регулярное использование кокосового масла делает кожу более свежей и сияющей, это масло даже способно уменьшить выраженность родинок и ожогов.

Мед. Великолепный природный увлажнитель. Мёд стимулирует регенерацию тканей, а если смешать его с корицей, то кожа станет более гладкой и чистой.

Лимон. Натуральный отбеливатель, поскольку содержит альфа-гидроксикислоты. Они залечивают кожу, стимулируют рост новых клеток и повышают эластичность. Наносите лимонный сок ежедневно на 15 минут и вы увидите его эффект уже через несколько дней.

Источник: medikforum.ru