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Общество / Стиль жизни

Айн цвай драй: Как заснуть за 120 секунд

17:48 19.08.2019 Фото: pixabay
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Многие из нас ворочаются часами перед тем, как погрузиться в сон. Эксперты-сомнологи дали советы о том, как сделать это максимально быстро.

Айн цвай драй: Как заснуть за 120 секунд
На втором этапе следует представить себе в голове какой-нибудь тихое спокойное место

Многие из нас ворочаются часами перед тем, как погрузиться в сон. Эксперты-сомнологи дали советы о том, как сделать это максимально быстро.

Первый совет может показаться парадоксальным, но вы должны убеждать себя не спать. Для многих людей, и особенно жертв бессонницы, все попытки заснуть, которые они предпринимают в приказном для себя порядке, лишь увеличивают уровень тревожности. А если человек приказывает себе не спать, то наоборот, засыпает гораздо быстрее. Такие результаты давали эксперименты. Особенно хорошо этот метод работает среди тех, к кому из-за повышенного уровня стресса сон вообще не желает приходить.

На втором этапе следует представить себе в голове какой-нибудь тихое спокойное место. В 2002 году ученые из Оксфорда выяснили, что подобного рода визуализация также ускоряет погружение в сон. Есть данные об эффективности акупрессуры в этом вопросе, однако они не являются по-настоящему убедительными. И все-таки существуют особые точки на теле, стимуляция которых помогает одолеть бессонницу. Узнать о них можно у специалиста в данном вопросе, а потом попробовать акупрессуру самостоятельно.

Сомнологи также советуют прятать часы, которые могут говорить вам о том, как долго вы не спите, тем самым повышая уровень тревожности. Поможет тёплый душ непосредственно перед отходом в постель, снижение температуры в комнате, ношение носков, 15-минутные занятия йогой перед постелью, спрятанный подальше телефон, ароматерапия, а также последний прием пищи как можно раньше для того, чтобы процессы пищеварения не забирали лишнюю энергию у засыпающего организма.

Источник: medikforum.ru

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