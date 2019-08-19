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В квартиру с трупным запахом вскрыли дверь спасатели в Бердске

18:00 19.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спасатели обеспечили полицейским доступ в жилье, сами же срочно выехали по другому вызову.

В квартиру с трупным запахом вскрыли дверь спасатели в Бердске
Спасатели довольно часто получают вызовы с просьбой деблокировать дверь, за которой детям может грозить опасность

Через несколько минут после полуночи 17 августа получил сообщение из отдела МВД дежурный поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске: необходимо деблокировать дверь в квартиру, расположенную в многоэтажке по ул. Лунной. Из квартиры исходит трупный запах. На звонки и стук в дверь никто не отвечает.

На место выехали трое спасателей. В присутствии сотрудников полиции спасатели при помощи аварийно-спасательных инструментов деблокировали входную дверь и обеспечили доступ в помещение, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальники поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Не заходя в квартиру, сразу же направились по другому вызову.

Дежурному ПСО позвонила бердчанка, которая не могла попасть в квартиру многоэтажки по ул. Кирова. Там находился ее супруг, который не отвечал ни на звонки, ни на стук в дверь. Дверь была заперта изнутри.

Спасатели прибыли на место и деблокировали входную дверь. Бердчанин, находившийся в алкогольном опьянении, крепко спал на кровати.

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