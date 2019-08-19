Всем не угодить: Пожаловались на фейерверк в честь 60-летия БЭМЗа жители Микрорайона Бердска

О происшествиях и преступлениях на прошлой неделе рассказал на совещании чиновников 19 августа начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.
За неделю зарегистрировано 431 сообщение о происшествиях, из них 20 преступлений, 13 раскрыты, семь, хищение личного имущества граждан, не раскрыты, сообщил Соколов.
— Если рассматривать дорожно-транспортные происшествия, то за неделю пострадали два ребенка. Слава Богу, живы здоровы. При столкновении с транспортными средствами водители остались на местах, никуда не уехали. Все меры были приняты, детям оказана помощь. С ДТП разбираемся. По поводу Дня БЭМЗа. Хотел отметить, что все прошло на достаточно хорошем уровне. Единственное, были обращения граждан, что фейерверк был очень громкий, долгий. Люди звонили в трех случаях. С ними работу проводили, в том плане, что праздник. Мы не считаем, что это серьезное нарушение порядка. В отдел доставляли двоих пьяных, — рассказал Соколов.
Напомним, многие бердчане восхищались праздничным фейерверком в честь 60-летия БЭМЗа, который прогремел вечером 16 августа. Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» оставили свои отзывы о салюте на странице редакции в социальной сети «Вконтакте».
— Салют около ДК «Родины» был просто потрясающий. Власти города, примите к сведению, а то проигрывает ваш салют. Я вчера просто обалдела и в записи он не так сморится, как в реальности, — высказалась бердчанка Марина Головина.
К ее похвалам присоединились и другие пользователи социальной сети.
очень понравился
Очень
Очень понравился ,живу в двух шагах от Родины,впечатляющее зрелище, вызывающее восторг и бурю положительных эмоций! Спасибо господину Осину,в нашей провинции не часто такое увидишь.Настоящий праздник!