Всем не угодить: Пожаловались на фейерверк в честь 60-летия БЭМЗа жители Микрорайона Бердска

Другие же бердчане были в восторге от фейерверка и советовали власти взять в пример, как его нужно проводить.

Салют в честь 60-летия БЭМЗа привел в восторг многих бердчан



О происшествиях и преступлениях на прошлой неделе рассказал на совещании чиновников 19 августа начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

За неделю зарегистрировано 431 сообщение о происшествиях, из них 20 преступлений, 13 раскрыты, семь, хищение личного имущества граждан, не раскрыты, сообщил Соколов.

— Если рассматривать дорожно-транспортные происшествия, то за неделю пострадали два ребенка. Слава Богу, живы здоровы. При столкновении с транспортными средствами водители остались на местах, никуда не уехали. Все меры были приняты, детям оказана помощь. С ДТП разбираемся. По поводу Дня БЭМЗа. Хотел отметить, что все прошло на достаточно хорошем уровне. Единственное, были обращения граждан, что фейерверк был очень громкий, долгий. Люди звонили в трех случаях. С ними работу проводили, в том плане, что праздник. Мы не считаем, что это серьезное нарушение порядка. В отдел доставляли двоих пьяных, — рассказал Соколов.

Напомним, многие бердчане восхищались праздничным фейерверком в честь 60-летия БЭМЗа, который прогремел вечером 16 августа. Многие читатели «Курьер. Среда. Бердск» оставили свои отзывы о салюте на странице редакции в социальной сети «Вконтакте».

— Салют около ДК «Родины» был просто потрясающий. Власти города, примите к сведению, а то проигрывает ваш салют. Я вчера просто обалдела и в записи он не так сморится, как в реальности, — высказалась бердчанка Марина Головина.

К ее похвалам присоединились и другие пользователи социальной сети.