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Цап-царап: кошачьи царапины могут вести к катастрофе

17:42 19.08.2019 Фото: pixabay
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Коты являются носителями бактерии бартонелла, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Цап царап: кошачьи царапины могут вести к катастрофе
игры с животными могут привести к катастрофическим последствиям

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что игры с животными могут привести к катастрофическим последствиям.

По его словам, коты являются носителями бактерии бартонелла, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Врач получил вопрос от читательницы:

«Прочитала, что очень опасно, когда человека царапает кошка — это может вызвать и бешенство, и так называемую болезнь кошачьих царапин, при которой воспаляются лимфоузлы и дело может дойти до заражения крови. С бешенством мне более-менее понятно: там есть все-таки признаки болезни у животного — агрессия, слюнотечение, водобоязнь, а вот как понять, не заразился ли ребенок от вроде бы здоровой кошки. Что нужно делать, если ребенка поцарапала кошка?»

Ответ:
«Уже в своем вопросе вы отчасти ответили себе же: да, в ситуации, когда кошка поцарапала человека, главное — понять, кто кого обидел, потому что зараженное бешенством животное, скорее всего, проявит агрессию первым, и здесь нужно действовать по проверенному алгоритму.

Если же кошку ребенок что называется «достал», то это совсем другой случай, и алгоритм действий будет иным. Прежде всего нужно рану промыть с мылом. Так вы продезинфицируете раневую поверхность, уменьшив тем самым риск заражения. В случае с болезнью кошачьих царапин — опасность попадания в организм с током крови бактерии с красивым названием бартонелла. Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает.

Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап — увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов. Причем между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода. Узлы могут оставаться увеличенными тоже несколько месяцев и приходить в норму сами, но если вдруг появляются признаки воспаления, то потребуется лечение антибиотиками.

Напомню, когда нужно обязательно обратиться к доктору: если рана на лице, если это рваная рана, если края раны расходятся более чем на 7 миллиметров, если глубокая рана длиннее 2 см, если не удается остановить кровотечение, если царапина покраснела, опухла и горячая.

Также обращаю ваше внимание на то, что при любом увеличении лимфоузлов следует посетить врача — этот симптом может быть признаком очень серьезных заболеваний, в том числе онкологических», — рассказал врач.

Источник: rusvesna.su

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