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На три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске

13:15 19.08.2019 Фото: pixabay
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Воды не будет до 16.00 часов 23 августа. Отключение связано с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-17,

На три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
Воды не будет три дня

В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-17, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Попова 2,3,4,5,6,7,9,10,17,18,1,8,ул.Ленина 7,11,д/сад № 16, ЦГБ(терапевтический корпус), Лесная сказка, лыжная база «Метелица», Роза ветров(магазин «Монетка»), Продсиб с 08.30 ч. 19.08.2019 года до 16.00 ч. 23.08.2019 года.

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