В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-17, будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул.Попова 2,3,4,5,6,7,9,10,17,18,1,8,ул.Ленина 7,11,д/сад № 16, ЦГБ(терапевтический корпус), Лесная сказка, лыжная база «Метелица», Роза ветров(магазин «Монетка»), Продсиб с 08.30 ч. 19.08.2019 года до 16.00 ч. 23.08.2019 года.
На три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
13:15 19.08.2019
Воды не будет до 16.00 часов 23 августа. Отключение связано с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-17,
Спасибо за ваш голос
От редакции
Потерпите?
БердскВ смог и туман погрузился Бердск
14:15 19-08-2019
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
14:07 19-08-2019
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
13:45 19-08-2019
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
13:45 19-08-2019
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
13:37 19-08-2019
БердскСобрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
13:30 19-08-2019
БердскУмер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске 1
13:30 19-08-2019
БердскНа три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
13:15 19-08-2019
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска 1
13:15 19-08-2019