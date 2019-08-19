«Ростелеком» в Сибири заключил 4 госконтракта на подключение соцобъектов к скоростному интернету



По результатам электронных торгов, которые провело Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компания создаст современную телекоммуникационную инфраструктуру в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.

Первый этап работ начнется уже в этом году, срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов, среди которых — школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.

«Благодаря реализации программы увеличится число цифровых сервисов и улучшится качество услуг, на которые могут рассчитывать в регионах Сибири. За счет подключения к высокоскоростным каналам связи “Ростелекома”, например, в сельских школах гораздо проще будет получить доступ к библиотекам или курсам онлайн-образования. Кроме того, после строительства волоконно-оптических линий связи до ряда населенных пунктов их жители смогут подключить такие сервисы как “Интерактивное ТВ” или “Видеонаблюдение”, причем эти изменения коснутся как частных, так и корпоративных клиентов», — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.