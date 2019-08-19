«Ростелеком» в Сибири заключил 4 госконтракта на подключение соцобъектов к скоростному интернету

По результатам электронных торгов, которые провело Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, компания создаст современную телекоммуникационную инфраструктуру в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.
Первый этап работ начнется уже в этом году, срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов, среди которых — школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, избирательные комиссии и подразделения МЧС. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.
«Благодаря реализации программы увеличится число цифровых сервисов и улучшится качество услуг, на которые могут рассчитывать в регионах Сибири. За счет подключения к высокоскоростным каналам связи “Ростелекома”, например, в сельских школах гораздо проще будет получить доступ к библиотекам или курсам онлайн-образования. Кроме того, после строительства волоконно-оптических линий связи до ряда населенных пунктов их жители смогут подключить такие сервисы как “Интерактивное ТВ” или “Видеонаблюдение”, причем эти изменения коснутся как частных, так и корпоративных клиентов», — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.
«Ростелеком» в Сибири заключил 4 госконтракта на подключение соцобъектов к скоростному интернету
12:41 19.08.2019
«Ростелеком» займется подключением социально значимых объектов к интернету в четырех регионах Сибири, работы запланированы по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».
Спасибо за ваш голос
БердскВ смог и туман погрузился Бердск
14:15 19-08-2019
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
14:07 19-08-2019
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
13:45 19-08-2019
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
13:45 19-08-2019
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
13:37 19-08-2019
БердскСобрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
13:30 19-08-2019
БердскУмер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске 1
13:30 19-08-2019
БердскНа три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
13:15 19-08-2019
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска 1
13:15 19-08-2019