По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России

Во 2-3-м классах длительность выполнения домашних заданий не должна превышать 1,5 часа, отметили в Роспотребнадзоре. Приступать к выполнению домашних заданий лучше в 15-16 часов дня

Также во время домашних занятий не стоит забывать о небольших перерывах и «физкультурных минутках»

Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во 2-м и 3-м классах не более 1,5 часов в день. Об этом в преддверии нового учебного года сообщили ТАСС в федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«При выполнении обучающимися домашних заданий (самоподготовка) следует соблюдать рекомендации, согласно которым ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы затраты времени на выполнение не превышали: во 2-3-м классах — 1,5 часа, в 4-5 классах — 2 часа, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9-11 классах — до 3,5 часов», — сообщили представители Роспотребнадзора.

Приступать к выполнению домашних заданий лучше в 15-16 часов дня, советуют в Роспотребнадзоре. Также во время домашних занятий не стоит забывать о небольших перерывах и «физкультурных минутках».

Источник: ТАСС