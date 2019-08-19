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Представил нового главврача ЦГБ Аллу Дробинскую чиновникам мэр Бердска

12:00 19.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Уже сегодня, 19 августа, Алла Дробинская приступила к работе в бердской больнице.

Представил нового главврача ЦГБ Аллу Дробинскую чиновникам мэр Бердска
Аллу Дробинскую на должность главврача бердской ЦГБ назначил министр здравоохранения Новосибирской области

Представил представителям власти Бердска нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую, сегодня, 19 августа, мэр Бердска. Евгений Шестернин, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» уже знаком с Аллой Николаевной: занимая должность главы Заельцовского района, по долгу службы Алла Дробинская и Евгений Шестернин пересекались в Новосибирске.

Напомним, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов представил нового руководителя бердской больницей СМИ и коллективу ЦГБ в минувшую пятницу, 16 августа. До этого Алла Дробинская работала в должности замглавного врача по медицинской части в городской клинической больнице №1 Заельцовского района Новосибирска.

Ее назначение связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ. Юрий Краморов заявил, что устал и написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 августа. Недлю кресло главврача занимала Юлия Звягинцева, до этого занимающая должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению больницы Бердска.

Подробности — ближайшее время.

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