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Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска

13:15 19.08.2019 Фото: газета Навигатор
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Межведомственная проверка 14 августа показала, что торговый центр полностью соответствует всем нормам. Ранее пожарные обнаружили закрытые на замок эвакуационные выходы и непроверенные огнетушители.

Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска
Для того, чтобы возобновить торговлю, ТРК должен был приостановить работу расположенного на 3 этаже детского досугового центра

Четыре месяца суд пытался закрыть самый популярный ТЦ Академгородка; очередная проверка прокуратуры прошла гладко.

Крупнейший торговый центр Академгородка не станут закрывать через суд. Сегодня, 16 августа, администрация торгово-развлекательного комплекса «Эдем» сообщила об очередной проверке в группе «ВКонтакте».

Межведомственная проверка проходила 14 августа при участии прокуратуры Советского района, отдела надзорной деятельности регионального МЧС и судебно-экспертной испытательно-пожарной лаборатории в Новосибирске.

«В ходе проведения проверки нарушений не выявлено, ТРК «Эдем» полностью соответствует всем нормам. ТРК «Эдем» очередной раз доказал, что он был и есть полностью безопасным для посещения наших гостей», – прокомментировала администрация.

Решение о закрытии ТРК «Эдем» из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности было вынесено ещё в апреле. По официальной версии, пожарные обнаружили закрытые на замок эвакуационные выходы и непроверенные огнетушители. В кинозалах не было оповещения людей на случай возгорания.

В июле юристы пытались обжаловать решение суда, но уже в середине месяца Новосибирский областной суд приостановил работу ТРК. К этому моменту администрация уже устранила вменяемые нарушения.

Напомним, 29 июля прокуратура потребовала закрыть крупнейший ТЦ «Восток» у барахолки в Новосибирске – недавно суд отклонил иск.

Источник: sib.fm

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От редакции

ТРК безопасный?

Валера, 19 августа 2019 13:47
Почему в Бердске не могут построить что нибудь подобное с кинотеатром, а не "сельпо" которыми застроено всё кругом, с пельменями и трусами.

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