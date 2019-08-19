Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска

Четыре месяца суд пытался закрыть самый популярный ТЦ Академгородка; очередная проверка прокуратуры прошла гладко.
Крупнейший торговый центр Академгородка не станут закрывать через суд. Сегодня, 16 августа, администрация торгово-развлекательного комплекса «Эдем» сообщила об очередной проверке в группе «ВКонтакте».
Межведомственная проверка проходила 14 августа при участии прокуратуры Советского района, отдела надзорной деятельности регионального МЧС и судебно-экспертной испытательно-пожарной лаборатории в Новосибирске.
«В ходе проведения проверки нарушений не выявлено, ТРК «Эдем» полностью соответствует всем нормам. ТРК «Эдем» очередной раз доказал, что он был и есть полностью безопасным для посещения наших гостей», – прокомментировала администрация.
Решение о закрытии ТРК «Эдем» из-за несоответствия требованиям пожарной безопасности было вынесено ещё в апреле. По официальной версии, пожарные обнаружили закрытые на замок эвакуационные выходы и непроверенные огнетушители. В кинозалах не было оповещения людей на случай возгорания.
В июле юристы пытались обжаловать решение суда, но уже в середине месяца Новосибирский областной суд приостановил работу ТРК. К этому моменту администрация уже устранила вменяемые нарушения.
Напомним, 29 июля прокуратура потребовала закрыть крупнейший ТЦ «Восток» у барахолки в Новосибирске – недавно суд отклонил иск.
Источник: sib.fm