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Окончание «Игры престолов» назвал «избавлением» автор книг Джордж Мартин

14:00 19.08.2019 Фото: pixabay
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Мартин также отметил, что финал сериала и неоднозначная реакция фанатов на него никак не отразятся на его будущих книгах. В Северной Ирландии идут съемки приквела знаменитого сериала.

Окончание Игры престолов назвал избавлением автор книг Джордж Мартин
Что касается догадок поклонников касательно будущих книг, то, по словам Мартина, некоторые соответствуют действительности, а некоторые нет

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин признался, что завершение популярного сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
«Я не думаю, что сериал дался мне легко < …> Каждый день я садился писать и, даже если у меня был хороший день, < …> я чувствовал себя ужасно, потому что думал: «Боже мой, я должен закончить книгу. Я написал только четыре страницы, а должен был 40», — рассказал он в интервью газете Guardian.

Мартин также отметил, что финал сериала и неоднозначная реакция фанатов на него никак не отразятся на его будущих книгах.
«Это ничего не меняет. < …> Ты не можешь угодить всем, поэтому ты должен угодить себе», — добавил писатель.
Что касается догадок поклонников касательно будущих книг, то, по словам Мартина, некоторые соответствуют действительности, а некоторые нет. «Они узнают, когда я закончу», — заключил он.

В начале июля Мартин рассказал о подробностях приквела «Игры престолов», съемки которого сейчас идут в Северной Ирландии. По его словам, действие происходит примерно за пять тысяч лет до событий «Игры престолов», а основной конфликт — противостояние людей и Белых Ходоков во время Долгой ночи.

Писатель уточнил, что драконов в сериале не будет, но будут другие создания — Белые Ходоки, лютоволки и мамонты. Определенно будет семейство Старков, а вот в родовом поместье Ланнистеров будет жить другая семья. «Ланнистеров пока нет, но Утес Кастерли точно на месте. < ...> Он занят семейством Кастерли, в честь которых он все еще назван в «Игре престолов», — объяснил Мартин.

Телесериал «Игра престолов» снят по фэнтези-циклу «Песнь льда и пламени». Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Источник: РИА Новости

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