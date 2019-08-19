19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска

13:30 19.08.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Помощь благотворителей в очередной раз подняла уровень оптимизма у Натальи Жаворонок. Она им всем очень благодарна.

Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
Из-за большого количества побочных эффектов Наталье Жаворонок отменили две последние химиотерапии

Сюжет: Онкология

Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска

Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из БердскаСписок продуктов, способных предотвращать развитие ракаЕщё 35 новостей

Во вторник, 20 августа, отправится на обследование в Красноярск больная онкологией мама двоих детей из Бердска. Необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Остальные, около 70 тыс. рублей, положила на карту старшего сына, «на всякий случай». К сожалению, средств, собранных благотворителями, у Натальи вначале лета уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. Бронхит, гормональный сбой и операция помешали ей пройти запланированный очередной, шестой по счету, курс химиотерапии. Ожидание затянулось на несколько месяцев.

В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. Все дело в том, что с небольшой пенсии по инвалидности, которую получает Наталья, высчитывают половину за образовавшийся долг в 100 тыс. рублей. О котором бердчанка даже не подозревала. Он накопился из-за того, что более 10 лет назад Жаворонок закрыла ИП, но должным образом не закрыла вмененный налог.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок, она уже купила билеты для них с сыном. Удалось приобрести места в купе для инвалидов по сниженной цене. Выяснилось, что бесплатный проезд для Натальи действителен только на территории Новосибирской области. Но главное, что деньги, собранные благотворителями, есть теперь и на обратный проезд, и на проживание в Красноярске.

Благодаря публикации в «Курьер. Среда. Бердск» с Натальей связалась юрист и помогла составить заявление в налоговую инспекцию. Когда придет ответ, будет понятно, как действовать дальше, отметила Наталья.

— Спасибо вам, люди, я в очередной раз воспрянула духом. Низкий вам поклон и крепкого здоровья, — пожелала благотворителям Наталья Жаворонок.

Перед отъездом Наталья побывала на кладбище на могиле отца. Посидела, поплакала и попросила, чтобы он только не забирал ее к себе.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам приходилось бороться за жизнь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ смог и туман погрузился Бердск
14:15 19-08-2019
В смог и туман погрузился Бердск
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
14:07 19-08-2019
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
Окончание "Игры престолов" назвал "избавлением" автор книг Джордж Мартин
14:00 19-08-2019
Окончание
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
13:45 19-08-2019
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
13:45 19-08-2019
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
13:37 19-08-2019
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
БердскСобрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
13:30 19-08-2019
Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
БердскУмер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске 1
13:30 19-08-2019
Умер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске
БердскНа три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
13:15 19-08-2019
На три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска 1
13:15 19-08-2019
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска