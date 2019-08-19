Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска

Помощь благотворителей в очередной раз подняла уровень оптимизма у Натальи Жаворонок. Она им всем очень благодарна.

Из-за большого количества побочных эффектов Наталье Жаворонок отменили две последние химиотерапии

Во вторник, 20 августа, отправится на обследование в Красноярск больная онкологией мама двоих детей из Бердска. Необходимые средства для ее поездки, 20 тыс. рублей, собрали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, за помощью к читателям «Курьера» обратилась 38-летняя Наталья Жаворонок. У нее третья стадия онкологического заболевания. Бердчанка прошла несколько курсов химиотерапии. И ей было тяжело не столько от болезни, сколько от переживаний, где взять деньги, чтобы одеть и накормить детей. Ее пенсии по инвалидности не хватало даже на лекарства, и не только для себя. Дошло до того, что ей стало нечем кормить детей, 6-летнего Кирилла и 15-летнего Андрея.

На карту Натальи Жаворонок благотворители перечислили порядка 120 тыс. рублей. Часть она потратила на продукты, лекарства, одежду и обувь для детей. Остальные, около 70 тыс. рублей, положила на карту старшего сына, «на всякий случай». К сожалению, средств, собранных благотворителями, у Натальи вначале лета уже не осталось. Львиная доля ушла на лекарства. Бронхит, гормональный сбой и операция помешали ей пройти запланированный очередной, шестой по счету, курс химиотерапии. Ожидание затянулось на несколько месяцев.

В июне Наташа вернулась домой после шестой химиотерапии. Когда пришло время очередной, седьмой процедуры, врачи решили, что она не пойдет на пользу пациентке. Так как сколько есть побочных эффектов у химиотерапии, все они проявились у бердчанки. Но был еще выход — обследование на ПЭТ/КТ в Красноярске, после чего врачи могли бы назначить определенное лечение, способное помочь в случае Натальи. И бердчанка получила квоту на это высокоточное обследование на 21 августа. Но только денег для поездки у нее не было. Все дело в том, что с небольшой пенсии по инвалидности, которую получает Наталья, высчитывают половину за образовавшийся долг в 100 тыс. рублей. О котором бердчанка даже не подозревала. Он накопился из-за того, что более 10 лет назад Жаворонок закрыла ИП, но должным образом не закрыла вмененный налог.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Жаворонок, она уже купила билеты для них с сыном. Удалось приобрести места в купе для инвалидов по сниженной цене. Выяснилось, что бесплатный проезд для Натальи действителен только на территории Новосибирской области. Но главное, что деньги, собранные благотворителями, есть теперь и на обратный проезд, и на проживание в Красноярске.

Благодаря публикации в «Курьер. Среда. Бердск» с Натальей связалась юрист и помогла составить заявление в налоговую инспекцию. Когда придет ответ, будет понятно, как действовать дальше, отметила Наталья.

— Спасибо вам, люди, я в очередной раз воспрянула духом. Низкий вам поклон и крепкого здоровья, — пожелала благотворителям Наталья Жаворонок.

Перед отъездом Наталья побывала на кладбище на могиле отца. Посидела, поплакала и попросила, чтобы он только не забирал ее к себе.