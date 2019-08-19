Я обалдела: Восхищались салютом в честь 60-летия БЭМЗа жители Бердска

Бердчане наслаждались праздничным фейерверком около 4-х минут. Многие отметили, что этот салют был один из лучших за историю города.

Салют длился около 4-х минут

Восхищались праздничным фейерверком в честь 60-летия БЭМЗа жители Бердска вечером 16 августа. Многие читатели «Курьер. Среда. бердск» оставили свои отзывы о салюте на странице редакции в социальной сети «Вконтакте».

— Салют около ДК «Родины» был просто потрясающий. Власти города, примите к сведению, а то проигрывает ваш салют. Я вчера просто обалдела и в записи он не так сморится как в реальности, — высказалась бердчанка Марина Головина.

К ее похвалам присоединился и Защитник Угнетенных:

— Лучше чем на день города. Город себе такой салют позволить не может. БЭМЗ красавцы, хороший праздник устроили себе и окружающим.

С мнением бердчан согласна и Татьяна Новоселова:

— Шли домой после салюта, в многочисленной толпе у народа нескрываемые эмоции! Вот это был салют!!! Молодцы БЭМЗ, порадовали народ, ещё раз с праздником!!!

Напомним, 16 августа БЭМЗ отметил свой юбилей. Заводчан с МКС поздравили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

