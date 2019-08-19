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Я обалдела: Восхищались салютом в честь 60-летия БЭМЗа жители Бердска

12:00 19.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане наслаждались праздничным фейерверком около 4-х минут. Многие отметили, что этот салют был один из лучших за историю города.

Я обалдела: Восхищались салютом в честь 60 летия БЭМЗа жители Бердска
Салют длился около 4-х минут

Восхищались праздничным фейерверком в честь 60-летия БЭМЗа жители Бердска вечером 16 августа. Многие читатели «Курьер. Среда. бердск» оставили свои отзывы о салюте на странице редакции в социальной сети «Вконтакте».

— Салют около ДК «Родины» был просто потрясающий. Власти города, примите к сведению, а то проигрывает ваш салют. Я вчера просто обалдела и в записи он не так сморится как в реальности, — высказалась бердчанка Марина Головина.

К ее похвалам присоединился и Защитник Угнетенных:

— Лучше чем на день города. Город себе такой салют позволить не может. БЭМЗ красавцы, хороший праздник устроили себе и окружающим.

С мнением бердчан согласна и Татьяна Новоселова:

— Шли домой после салюта, в многочисленной толпе у народа нескрываемые эмоции! Вот это был салют!!! Молодцы БЭМЗ, порадовали народ, ещё раз с праздником!!!

Напомним, 16 августа БЭМЗ отметил свой юбилей. Заводчан с МКС поздравили космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

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От редакции

Красивый салют?

Аноним, 19 августа 2019 12:48
салют действительно шикарен был
Аноним, 19 августа 2019 13:38
Все дни города нервно курят в сторонке со своими салютами. Интересно, во сколько обошелся фейерверк?
Александр, 19 августа 2019 14:03
Лучше бы на территории асфальт обновили.

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