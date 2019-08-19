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Об условии отца о развитии Чечни в составе России рассказал Кадыров

13:00 19.08.2019 Фото: pixabay
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Ахмат-Хаджи Кадыров: «Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что < …> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу».

Об условии отца о развитии Чечни в составе России рассказал Кадыров
В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.
По его словам, в ходе переговоров с Москвой Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.
«Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что < …> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», — привел Кадыров-младший слова своего отца.

В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе России. Около 96 процентов проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат-Хаджи Кадыров. После ее принятия Кадыров объявил 23 марта Днем Конституции. В Чечне он является выходным.

Источник: РИА Новости

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