Об условии отца о развитии Чечни в составе России рассказал Кадыров

Ахмат-Хаджи Кадыров: «Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что < …> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу».

В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.

По его словам, в ходе переговоров с Москвой Ахмат-Хаджи Кадыров заявил о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.

«Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что < …> мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», — привел Кадыров-младший слова своего отца.

В 2003 году состоялся всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе России. Около 96 процентов проголосовавших поддержали предложенную конституцию, автором которой был президент Ахмат-Хаджи Кадыров. После ее принятия Кадыров объявил 23 марта Днем Конституции. В Чечне он является выходным.

Источник: РИА Новости