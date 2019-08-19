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1,7 млн человек пикетировали власть в Гонконге

12:15 19.08.2019 Фото: © EPA-EFE/VIVEK PRAKASH
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Массовая антиправительственная протестная акция прошла на острове. Организаторы митинга изначально рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов. Полиция пока не привела свои цифры и оценки.

1,7 млн человек пикетировали власть в Гонконге
Изначально организаторы рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов

Не менее 1,7 млн человек в воскресенье вышли на улицы Гонконга и приняли участие в массовой антиправительственной протестной акции на острове. Такую цифру озвучил журналистам представитель организаторов демонстрации из продемократического движения «Гражданский фронт за права человека» Джимми Шам.

«На самом деле, мы еще до конца не подсчитали число людей, растянувшихся от района Козуэй-бэй до Централа (деловой центр Гонконга — прим. ТАСС). Поэтому думаем, что в реальности число собравшихся превысило 1,7 млн человек», — сказал продемократический активист.

Организаторы митинга изначально рассчитывали собрать не менее 300 тыс. манифестантов. Полиция пока не привела свои цифры и оценки.

К этому часу организаторы акции объявили об окончании мероприятия. По свидетельству корреспондента ТАСС, многие участники стали расходиться по домам и направились к ближайшим станциям метро. Однако отдельные группы протестующих продолжают блокировать район Адмиралти, где сосредоточены основные правительственные здания. Полиция пока воздерживается от разгона собравшихся.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вы бы вышли на пикет?

Аноним, 19 августа 2019 12:47
Китай обычно очень эффективно и быстро расправляется с провокаторами и организаторами беспорядков - технологии отработаны.
Здесь же уже угроза суверенитету страны: в таких условиях они и танки послать могут легко
Аноним, 19 августа 2019 14:03
Вообще-то Гонконг формально и есть Китай. И, спрашивает, где?..

Кстати вы видео с побоищами в аэропорту видели? Там полицейские с палками против толпы с палками же, отбивающей (натурально!) одного из своих и забрасывающих заодно полицейских всем, что под руку попало.

Когда на фоне этого московские протесты называют "беспорядками" и даже "погромами" становится мерзко за столь лживую пропаганду в РФ.

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