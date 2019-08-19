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Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

18:30 19.08.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Фотомарафон мы посвящаем Дню рождения Бердска, который будут отмечать 7 сентября 2019 года. Бердск — это люди. Бердск — это места. Бердск — это природа. Бердск — это мечта и улыбки. Ждем ваши снимки!

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Бердск — любимый город

Сюжет: Фотомарафоны

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»Ещё 46 новостей

Фотомарафон мы посвящаем Дню рождения Бердска, который будут отмечать 7 сентября 2019 года.
Присылайте фото, на которых есть места, люди, пейзажи, которые связаны с вами и нашим любимым городом. Ведь город – это дух, душа, люди, события, история, природа. Город – это наши родители, бабушки и дедушки, наши дети и наши внуки. Давайте покажем всему миру – какие мы красивые и веселые, дружные и как мы мечтаем и что делаем для процветания места, где мы все живем!

Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Мой любимый Бердск».

Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
К Дню города мы опубликуем фотомарафон «Мой любимый Бердск» отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 5 сентября 2019 года. Ждем!
Срочно!

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мой любимый Бердск

Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мой любимый Бердск

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От редакции

С чем у вас ассоциируется Бердск?

Бердчанка, 17 августа 2019 13:43
День рождения, которЫЙ будут отмечать... и далее по тексту)))
День - слово мужского рода!
evro, 19 августа 2019 08:33
В последнее время город Бердск ассоциируется с вонью фекалий. Кстати, фото принимаются только красивые и положительные? Фото ужасной реальности нашего города принимаете?
присылайте - любые - редакция

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