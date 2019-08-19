Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую

По словам министра здравоохранения региона, Алла Дробинская лучший врач в регионе. У него нет сомнений, что бердская медицина оживет.

Алла Дробинская приступит к работе 19 августа

Представил нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 16 августа.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов, приказ о назначении на должность главврача в министерстве уже подписан. С 19 августа Алла Николаевна приступит к исполнению своих обязанностей. Сегодня же, 16 августа, министр представит назначенца коллективу ЦГБ Бердска.

— Алла Дробинская один из лучших организаторов здравоохранения в регионе. Она проработала почти 20 лет заместителем главного врача в самой большой больнице Новосибирска. Какое то время исполняла обязанности главного врача. Еще раз подтверждаю — мы не сомневаемся в ее профессионализме. Я не сомневаюсь, что через какое-то время бердская больница станет третьей больницей не просто в структуре финансирования, а в структуре здравоохранения встанет в ряд вместе с областной больницей, горбольницей. Это задача, которую мы ставим перед ней с главой города, правительством Новосибирской области и министерством здравоохранения области, — рассказал на встречи со СМИ Бердска министр.

Константин Хальзов подчеркнул, что финансирование БЦГБ сегодня стоит на третьем месте в системе здравоохранения Новосибирской области. Более того, в 2019 году на нужды больницы Бердска Минздрав выделил огромную сумму, но эти деньги до сих пор не освоены.

Кроме того, по словам министра, судьба экс-главного врача бердской ЦГБ Юрия Краморова находится на контроле у Минздрава.

— Мы с ним сейчас обсуждаем возможные варианты трудоустройства. Юрий Краморов как специалист однозначно не останется без работы, — заверил Константин Васильевич.

Он отметил, что в больнице Бердска множество организационных вопросов, которые предстоит решить Алле Дробинской. Ведь основной критерий, который предъявляется к руководителю учреждения, быть очень хорошим организатором, так как в его задачи входят обеспечение организации медицинской помощи, развитие и привлечение инноваций в больницу.

По словам Константина Хальзова, практически по каждой названной позиции у Минздрава были вопросы к предыдущему руководству БЦГБ:

— В первую очередь важно исполнить те задачи национального проекта, которые были возложены на этот год, помимо организации медицинской помощи.

Отвечая на вопросы журналистов Бердска новый главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская отметила, что решение уйти на новую должность далось ей сложно и трудно.

— Как сказал Константин Васильевич, я отработала в первой городской клинической больнице 21 год. Это был 1998 год, во времена дефолта. И все аналогичные трудности, которые были, мы прошли. Я полагаю, что основная сложность, это короткие и сжатые сроки на нацпроект, который должен быть реализован на базе бердской больницы. Я работаю врачом круглосуточно, потому что первая городская клиническая больница крупнейшая в Новосибирске: в структуре горбольницы находится и родильный дом, региональный сосудистый центр, мощные хирургические службы. Самое главное, что у меня есть коллектив горбольницы, который будет мне помогать именно в реализации медицинского направления на новом рабочем месте. Я посмотрела на сайте информацию и рейтинг городской больницы Бердска. Из 5 баллов это 1,1. В основном только негативные отзывы. Кадровый дефицит жесточайший — 50%, работающие врачи те, у которых достаточно высокий пенсионный возраст, — поделилась мнением Алла Дробинская.

Стоит отметить, что Алла Николаевна является сотрудником кафедры анестезиологии и реанимации НГУ, а также сотрудником кафедры института медицины и психологии. Новый главврач уже приступила к борьбе с кадровым голодом в больнице Бердска, предложив ректору НГУ готоить студентов для целевой работы в БЦГБ. Алла Дробинская отметила, что кардинальных изменений в структуре бердской больнице не произойдет.

— Я разговаривала с главным врачом областной клинической больницы, санитарной авиацией. Мы будем решать все задачи в больнице Бердска с достаточно мощной силой и при помощи Минздрава, — подчеркнула Алла Дробинская.

Новый главврач БЦГБ поделилась с журналистами, что решение занять кресло руководителя Бердской ЦГБ далось ей сложно. Но опыт работы и поддержка медиков позволит решить все проблемы в медицине Бердска.

-Когда заходишь в хирургический корпус, и видишь какие там условия, прекрасно понимаешь, что в таких условиях сложно работать и, конечно, в таких условиях сложно находиться пациентам. Честно говоря, просто обидно за состояние медицины и здравоохранения в Бердске. Я была в бердской больнице, коллектив я знаю, он работоспособный и достаточно грамотный. В этой ситуации, наверное, моя профессия анестезиолога-реаниматолога срабатывает. Когда видишь, что ситуация критическая и требуется реанимация, тогда включается профессиональный подход. Это тоже самая реанимация, которую нужно проводить эффективно, — уверена Алла Николаевна.

В ходе встречи министр здравоохранения региона ответил на главные вопросы, волнующие бердчан: почему не работает стоматология Бердска, и когда пациенты пульмонологического, кардиологического и хирургического отделения перестанут ужасаться от пребывания в стационаре.

-Эти вопросы по сути привели к организационным решениям. Не буду лукавить, финансирование на перевод стоматологии было выделено в начале 2019 года. Мы находимся в ситуации, когда переезжать есть куда, но не с чем. Я ожидал, что минимум 1 сентября люди начнут получать медицинскую стоматологическую помощь в классных условиях. Вопрос не в квалификации врачей. Сегодня все хотят получить состояние удовлетворения от медицинской помощи. Все его должно радовать, не только взаимодействие с доктором. Вопрос с ремонтами отделений тоже обсуждался и должен был быть исполнен. Вопрос с крышами тривиален, они везде текут и требуют ремонта. В этом году колоссальные средства освободили и попросили дополнительные деньги на ремонт в бердской больнице в правительстве. Им просто нужно заниматься. И заниматься каждый день, — резюмировал Константин Хальзов.

Глава Бердска Евгений Шестернин, присутствующий на встрече сообщил, что встретил Аллу Дробинскую с «чувством хорошо знакомого человека». Ведь Евгений Анатольевич возглавлял Заельцовский район, где и находится горбольница, в которой до сих пор работала Алла Николаевна.

— Я готова работать, я люблю работать. Сейчас все мое личное и свободное время будет посвящено реализации национального проекта в медицине Бердска, — подытожила Алла Дробинская.

В конце встречи в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов заверил: Алла Дробинская — лучший врач в Новосибирской области.

— Задача настолько глобальная и амбициозная, что требовался лучший кандидат на эту должность. На сегодняшний день лучшего кандидата для руководителя бердской больницы в городе нет. Поверьте мне. Это реально лучший врач из того, кто может быть. Это мое мнение и тех коллег, которые узнали о ее согласии. Никто не верил в то, что Алла Николаевна согласится. Это на самом деле одеть на себя хомут и здесь жить. Ей придется ездить в Бердск из Новосибирска, но она согласилась. Ощущение того, что из этого громадного медицинского комплекса можно сделать конфету, мне знакомо. Лучшего человека на сегодняшний день в городе нет, который сможет изменить эту махину, — уверен Константин Хальзов.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

