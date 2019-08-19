19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую

11:21 19.08.2019, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
49 17

По словам министра здравоохранения региона, Алла Дробинская лучший врач в регионе. У него нет сомнений, что бердская медицина оживет.

Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Алла Дробинская приступит к работе 19 августа

Представил нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сегодня, 16 августа.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов, приказ о назначении на должность главврача в министерстве уже подписан. С 19 августа Алла Николаевна приступит к исполнению своих обязанностей. Сегодня же, 16 августа, министр представит назначенца коллективу ЦГБ Бердска.

— Алла Дробинская один из лучших организаторов здравоохранения в регионе. Она проработала почти 20 лет заместителем главного врача в самой большой больнице Новосибирска. Какое то время исполняла обязанности главного врача. Еще раз подтверждаю — мы не сомневаемся в ее профессионализме. Я не сомневаюсь, что через какое-то время бердская больница станет третьей больницей не просто в структуре финансирования, а в структуре здравоохранения встанет в ряд вместе с областной больницей, горбольницей. Это задача, которую мы ставим перед ней с главой города, правительством Новосибирской области и министерством здравоохранения области, — рассказал на встречи со СМИ Бердска министр.

Константин Хальзов подчеркнул, что финансирование БЦГБ сегодня стоит на третьем месте в системе здравоохранения Новосибирской области. Более того, в 2019 году на нужды больницы Бердска Минздрав выделил огромную сумму, но эти деньги до сих пор не освоены.

Кроме того, по словам министра, судьба экс-главного врача бердской ЦГБ Юрия Краморова находится на контроле у Минздрава.

— Мы с ним сейчас обсуждаем возможные варианты трудоустройства. Юрий Краморов как специалист однозначно не останется без работы, — заверил Константин Васильевич.

Он отметил, что в больнице Бердска множество организационных вопросов, которые предстоит решить Алле Дробинской. Ведь основной критерий, который предъявляется к руководителю учреждения, быть очень хорошим организатором, так как в его задачи входят обеспечение организации медицинской помощи, развитие и привлечение инноваций в больницу.

По словам Константина Хальзова, практически по каждой названной позиции у Минздрава были вопросы к предыдущему руководству БЦГБ:

— В первую очередь важно исполнить те задачи национального проекта, которые были возложены на этот год, помимо организации медицинской помощи.

Отвечая на вопросы журналистов Бердска новый главврач бердской ЦГБ Алла Дробинская отметила, что решение уйти на новую должность далось ей сложно и трудно.

— Как сказал Константин Васильевич, я отработала в первой городской клинической больнице 21 год. Это был 1998 год, во времена дефолта. И все аналогичные трудности, которые были, мы прошли. Я полагаю, что основная сложность, это короткие и сжатые сроки на нацпроект, который должен быть реализован на базе бердской больницы. Я работаю врачом круглосуточно, потому что первая городская клиническая больница крупнейшая в Новосибирске: в структуре горбольницы находится и родильный дом, региональный сосудистый центр, мощные хирургические службы. Самое главное, что у меня есть коллектив горбольницы, который будет мне помогать именно в реализации медицинского направления на новом рабочем месте. Я посмотрела на сайте информацию и рейтинг городской больницы Бердска. Из 5 баллов это 1,1. В основном только негативные отзывы. Кадровый дефицит жесточайший — 50%, работающие врачи те, у которых достаточно высокий пенсионный возраст, — поделилась мнением Алла Дробинская.

Стоит отметить, что Алла Николаевна является сотрудником кафедры анестезиологии и реанимации НГУ, а также сотрудником кафедры института медицины и психологии. Новый главврач уже приступила к борьбе с кадровым голодом в больнице Бердска, предложив ректору НГУ готоить студентов для целевой работы в БЦГБ. Алла Дробинская отметила, что кардинальных изменений в структуре бердской больнице не произойдет.

— Я разговаривала с главным врачом областной клинической больницы, санитарной авиацией. Мы будем решать все задачи в больнице Бердска с достаточно мощной силой и при помощи Минздрава, — подчеркнула Алла Дробинская.

Новый главврач БЦГБ поделилась с журналистами, что решение занять кресло руководителя Бердской ЦГБ далось ей сложно. Но опыт работы и поддержка медиков позволит решить все проблемы в медицине Бердска.

-Когда заходишь в хирургический корпус, и видишь какие там условия, прекрасно понимаешь, что в таких условиях сложно работать и, конечно, в таких условиях сложно находиться пациентам. Честно говоря, просто обидно за состояние медицины и здравоохранения в Бердске. Я была в бердской больнице, коллектив я знаю, он работоспособный и достаточно грамотный. В этой ситуации, наверное, моя профессия анестезиолога-реаниматолога срабатывает. Когда видишь, что ситуация критическая и требуется реанимация, тогда включается профессиональный подход. Это тоже самая реанимация, которую нужно проводить эффективно, — уверена Алла Николаевна.

В ходе встречи министр здравоохранения региона ответил на главные вопросы, волнующие бердчан: почему не работает стоматология Бердска, и когда пациенты пульмонологического, кардиологического и хирургического отделения перестанут ужасаться от пребывания в стационаре.

-Эти вопросы по сути привели к организационным решениям. Не буду лукавить, финансирование на перевод стоматологии было выделено в начале 2019 года. Мы находимся в ситуации, когда переезжать есть куда, но не с чем. Я ожидал, что минимум 1 сентября люди начнут получать медицинскую стоматологическую помощь в классных условиях. Вопрос не в квалификации врачей. Сегодня все хотят получить состояние удовлетворения от медицинской помощи. Все его должно радовать, не только взаимодействие с доктором. Вопрос с ремонтами отделений тоже обсуждался и должен был быть исполнен. Вопрос с крышами тривиален, они везде текут и требуют ремонта. В этом году колоссальные средства освободили и попросили дополнительные деньги на ремонт в бердской больнице в правительстве. Им просто нужно заниматься. И заниматься каждый день, — резюмировал Константин Хальзов.

Глава Бердска Евгений Шестернин, присутствующий на встрече сообщил, что встретил Аллу Дробинскую с «чувством хорошо знакомого человека». Ведь Евгений Анатольевич возглавлял Заельцовский район, где и находится горбольница, в которой до сих пор работала Алла Николаевна.

— Я готова работать, я люблю работать. Сейчас все мое личное и свободное время будет посвящено реализации национального проекта в медицине Бердска, — подытожила Алла Дробинская.

В конце встречи в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Константин Хальзов заверил: Алла Дробинская — лучший врач в Новосибирской области.

— Задача настолько глобальная и амбициозная, что требовался лучший кандидат на эту должность. На сегодняшний день лучшего кандидата для руководителя бердской больницы в городе нет. Поверьте мне. Это реально лучший врач из того, кто может быть. Это мое мнение и тех коллег, которые узнали о ее согласии. Никто не верил в то, что Алла Николаевна согласится. Это на самом деле одеть на себя хомут и здесь жить. Ей придется ездить в Бердск из Новосибирска, но она согласилась. Ощущение того, что из этого громадного медицинского комплекса можно сделать конфету, мне знакомо. Лучшего человека на сегодняшний день в городе нет, который сможет изменить эту махину, — уверен Константин Хальзов.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Новый главврач ЦГБ: Мне обидно за медицину в Бердске и я ее реанимирую
Мнение читателей
11
5
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Медицина в Бердске улучшится?

Гость Очередной, 16 августа 2019 13:08
Дай Бог сил и терпения, Алла Николаевна!
Аноним, 16 августа 2019 21:25
Если в течении 2 месяцев не купит себе жильё в Бердске (квартиру) - значит очередной "высококвалифицированный" гастролер, как Михайлов, КожЫн, Стефанович, Рыбак и прочие.
Редакция КСБ, задайте Алле вопрос: когда она купит жильё в Бердске? И сразу станет всё ясно!
Аноним, 16 августа 2019 13:16
Ну, дай то Бог! Удачи! Алле Николаевне и всем нам, бердчанам.
Аноним, 16 августа 2019 13:40
Когда пациенты пульмонологического, кардиологического и хирургического отделения перестанут ужасаться от пребывания в стационаре. А наркология, где санитарки и медСЕСТРЫ избивают врачей ?!!!
Лика, 16 августа 2019 14:32
А вы видели? Не смешно самому? Доктор мужик под 100 кг и его избили медсестры?
Аноним, 16 августа 2019 13:48
Что это с человеком в клетчатом пиджаке? Весь в ступоре, глаза бегают, ему плохо?
Аноним, 16 августа 2019 13:53
Все иногородние нам много обещают. Вспомните начальников полиции, КБУ. Финал один, и он всем известен. Но так хочется поверить, что в Бердске медицина повернется лицом к его жителям.
Аноним, 16 августа 2019 14:31
Алла николаевна! Помогите городу. Очень нужна скорой скорая помощь! Я помню (и буду помнить добрым словом), как ваш предшественник (тогда ещё заместитель главврача) организоввал спасение моей дочери. Но нельзя спасать больного, катая его на скорой из одной больницы в другую, проводя различные манипуляции и анализы, тк в одном месте это сделать невозможно. Спасение должно быть централизованное. У нас есть прекрасные специалисты, грамотные, любящие своё дело. Очень надеемся, что при ПОДДЕРЖКИ ОБЛАСТИ Вы сможете реанимировать наше бердское здравоохранение.
Аноним, 16 августа 2019 15:19
Когда я заболел, меня возили на скорой по всем корпусам больницы и нигде не хотели принимать, пока не сбросили в бокс инфекционки с выбитыми стеклами и матрасом в окне (в январе) в пятницу вечером.
Врач пришел в понедельник утром.
Снести (перенести в Раздольный) церковь на микраже, построить современный комплекс в одном месте, а остальные корпуса продать.
Аноним, 16 августа 2019 14:57
А пинжак-то у министра какой красивый!!!
Ну да ладно, Алла Николаевна, удачи вам и терпения. Тащить бегемота из болота очень нелегко.
А крамаров на повышение пошел, ага.
аноним, 16 августа 2019 15:15
короче Краморову создадут должность...типа зам.главного врача по ремонту...)) все остались на своих местах
Гостья, 16 августа 2019 21:35
Вот и пусть идёт работать невропатологом как раньше. Уже будет одна вакансия закрыта.
Аноним, 18 августа 2019 14:00
А должен ли был Краморов вообще руководить кап. ремонтом и стройкой?. Ведь Администрация набита специалистами, где они то были?. Ведь он исполнял обязанности гл. врача больницы.
Вот и напрашивается вопрос....Тема огромная...Для чего тогда административные специалисты??.
Кто ему навешал ответственность за кап. ремонты и строительство???. Больница повисла.....
Аноним, 16 августа 2019 16:58
Я не знаю что такое нац.проект, но стоять в очереди по три часа я явно против. Время покажет
Raven, 16 августа 2019 17:17
Вот это и есть часть нацпроекта
Аноним, 16 августа 2019 18:31
Программа по уничтожению? Так фашизмом попахивает, а то и воняет. Деньги пахнут, иногда воняют, а иногда с них капает кровь.наша кровь.
Аноним, 16 августа 2019 17:29
Два года закрыли инфекционный корпус и ничего не делается, хотя в Минестерстве ответили, что ремонт закончат в декабре 2018 года, скоро закончится 2019 год,деньги выделяют, а реально ремонт ни кто и делать не думает. Туберкулезный диспансер соедили с инфекционном отделением, врачи работают в не выносимых условиях. Когда закончится ремонт в инфекционном отделении?
Сапфир, 16 августа 2019 18:14
Ничего не получится у нового главного врача, если кардинально не поменяет команду! Краморова погубила его команда, его заместители, его администрация! Это однозначно! Они и Аллу Николаевну погубят, если она их «под корень не выкосит». Больница действитель находится в ужасном состоянии, практически агония, нужны новые управленческие кадры. Понятно, что врачей очень тяжело сейчас заманить в Бердск «пахать» на 3 ставки с зарплатой на максимум 1 ставку, но управленцев найти можно толковых хотя бы для начала. Им создавать новые условия работы, на которые уже потом заманивать молодых врачей и возвращать старых, которых растеряли за долгое время.
Михаил, 16 августа 2019 18:17
Горбольница Новосибирска - та ещё песня. Дважды жена рожала там - впечатления негативные.
Отца там оперировали - специалисты есть хорошие, дай бог им здоровья, а с оборудованием напряжёнка. Да и там ремонт много где нужно делать. В "горке" тоже все далеко не фонтан.
Не хотелось бы иметь медицину хуже "горки", то бишь занять третье место. Может получиться, что будет примерно так же как сейчас.
Но я пожелаю новому руководителю удачи и сил на новом месте. Надеюсь, с её помощью Бердск обретёт утерянную медицинскую помощь: будут новые кадры, ремонт, современное оборудование, сострадание и человеколюбие со стороны медицинского персонала, а у врачей будет достойная заработная плата.
Успехов Вам и всем нам.
Коротков, 16 августа 2019 19:14
Не соглашусь с Вами! Лечился в 1 горбольнице дважды.И питание нормальное и условия! А врачи (которых я узнал) просто великолепные! По субботам приходили посмотреть своих больных.Нужно видеть и хорошее! ! Горбольница на голову выше областной.
Ольга, 16 августа 2019 19:36
"Константин Хальзов подчеркнул, что финансирование БЦГБ сегодня стоит на третьем месте в системе здравоохранения Новосибирской области"
Да нууу? Вы это заметили, дорогие бердчане?
А что тогда у других, страшно представить, если мы на третьем месте по финансированию? Или 3 место с другого краю?
Аноним, 16 августа 2019 19:44
И министр ни в чем не обманул.
А вы прежде чем говорить ерунду, в которой вы не компетентны совершенно, откройте сайт ТФОМС и посмотрите, какие средства выделены больнице и убедитесь. Деньги давали, а их не осваивали, за это и уволили. Следом надо увольнять главного экономиста.
Ольга, 16 августа 2019 20:53
Мне не надо быть компетентной и открывать сайт ТФОМС. Мне достаточно зайти в ЛЮБУЮ поликлинику нашего города. Или посетить любой стационар. Я не вижу результатов финансирования. На лицо разруха.
И на фоне этой разрухи говорить, что вот, дескать, как мы хорошо финансируем медицину города Бердск, мягко скажу, неприлично. Вовремя проверять надо, как осваивают и кто осваивает..
Евгений, 17 августа 2019 15:02
Ольга, ведь сказали же: "не осваивали". "Освоить" вовсе не шутка, на самом деле, но большая работа по поиску подрядчиков и проектировщиков, организации и контролю. Потому и не видно результатов, если не смогли.
Аноним, 16 августа 2019 20:25
Экономиста вроде и уволили. Менять желательно всю администрацию больницы, а с этим составом ничего не изменится.
Инна, 16 августа 2019 20:39
Фиг вам! Соболева осталась!
Аноним, 16 августа 2019 20:40
Никто ее не уволил, ходит командует, продолжает разваливать все вокруг.
Тот еще, 16 августа 2019 22:13
Да ладно! Соболева еще там? Вроде ж её забегавший Стефанович ставил. Как она там держится?
вот народ! имею в виду персонал. Как её терпит.
Сапфир, 16 августа 2019 22:24
А что радуетесь, что она осталась? Скоро лечить будут мелом вместо таблеток благодаря ей. Больница имеет третье место по объёму финансирования по словам министра и при этом самая нищая!!! Потолок скоро обвалиться на пациентов! Розеток и лампочек в палатах нет! Этот мир сошёл, что она ещё работает?! Почему уволили только Краморова?! Разве не прямая обязанность экономиста эффективно расходовать средства??? Ужас!!!
Moris, 16 августа 2019 20:33
для реанимации бердской медицины дефибриллятор нужно на прямую к ЛЭП пристёгивать
Аноним, 16 августа 2019 21:25
Новый главврач такая заслуженная...За что ее в Бердск?
Аноним, 16 августа 2019 21:46
И как бы я был счастлив,если эта славная дама,взявшая высокую планку,смогла сделать именно ТАК.Вытащить из бюракратического болота медицину родного города,и мне глубоко пофигу собирается она покупать жилье в бердске,иди прибывать на работу на служебном вертолете,главное,что бы люди не томились в очередях а поликлиниках,не погибали от удаления аппендикса,и доктора не спешили в коммерческие шаражки,а гордились работой в Муп ЦГБ!!!Все.
Сапфир, 16 августа 2019 22:17
ГБУЗ НСО «БЦГБ». Грамотей...
Врач, 16 августа 2019 22:45
Алла Николаевна на самом деле высочайший профессионал! Ее уход из ГКБ 1 стал настоящим шоком для сотрудников. А Бердску повезло, что она согласилась взвалить на себя эту ношу. Врачам будет трудно, она чрезвычайно требовательна, а самое главное на экспертном уровне разбирается в вопросах оказания экстренной помощи, это врач с широчайшим кругозором! Но коллеги, вы оцените возможность получить помощь и поддержку в тяжелейших случаях от такого специалиста! Удачи Вам, Алла Николаевна!
Мы в Вас верим!!!
Аноним, 17 августа 2019 02:02
Совершенно не важно какой она врач.
Должность глав врача не лечебная, а административная, управленческая.
Житель Бердска, 16 августа 2019 23:17
Мне одной кажется, что это уже слышали, когда представляла Кравченко стефановича, и слова один в один, что лучше нет, он один только поднимет бердскую медицину и даже фотографии похожи, только лица другие. Ну дай бог. Будем надеяться потому, что ещё одного неудачного эксперимента наша больница уже не выдержет.
Никита, 17 августа 2019 00:56
Посмотрим на сколько хорошо прошли 98 год. А сейчас 2019й или 1998 год? Хорошо справились тогда?
Аноним, 17 августа 2019 02:00
Всё идёт по плану
Аноним, 17 августа 2019 08:22
Потерпели бы пока ее нахваливать...Пусть начнет действовать,будет результат-похвалим сами. Мы народ не притязательный,нам много не надо.Потому,может,так и живем...
врач, 17 августа 2019 13:33
Это не нахваливание и не лесть. Это отзыв человека, проработавшего с Аллой Николаевной много лет. А когда администратор в больнице еще и врач отличный - это плюс огромный! У нас в стране там, где медициной рулят исключительно "эффективные менеджеры" получается очень плохо... Еще раз удачи!!!!!
Аноним, 17 августа 2019 17:36
У министра остеохондроз что ли?
Наталья, 17 августа 2019 12:34
Смена руководства по замыслу должна быть к переменам. Но перемены в Минздраве и в Бердске могут трактоваться по-разному. Кому-то нужно завершить проект "Здравоохранение ", а людям- просто спокойно получать медицинские услуги. Ведь не секрет, что к докторам мы ходим по нужде, это не развлечение. Если уважаемый специалист действительно хочет помочь городу, людям.... 1) сменила экономиста, только ленивый не слышал про неправильное распределение финпотоков, 2) освободите ставки для врачей, медсестер, узких специалистов, занятые кем-то, и привлекайте на них людей. Не нужно гор заоблачных, просто адекватную оплату, спокойный прием . Очереди и недовольства самоликвидируются сразу после того, как люди элементарно смогут спокойно просто попадать к врачу, который не спешит, а вникать в проблему человека. В Бердске очень много докторов, готовых работать в человеческих условиях. 3) отремонтировать то, что начало. Закрытие инфекционного корпуса с декабря 2017 -ужас. Отсутствие боксов. А если эпидемия? Корпус на химзаводе уже давно ремонтировал, да так полностью и не заполнен. Ну что это? Задачи вполне реальные и решаемые.
Аноним, 17 августа 2019 13:07
Не понимаю... во всех статьях пишут в основном про экономиста? Что это за зверь такой?! Если этот человек имеет прямое отношение к развалу, почему она до сих пор работает? Минздрав типа взял ситуацию под контроль неделю назад, почему сразу не уволили ее?
Аноним, 17 августа 2019 15:21
Что же они все такие честные, а она нач мел. Как такое допустила? Ну зашибись нам подогнали кандидатуру.
Не незнакомка, 17 августа 2019 17:37
Главный экономист,это не зверь...имя ей Соболева Е.И..Именно её надо было увольнять в первую очередь!Она во многом виновата,но её не уволят!она знает Аллу Николаевну,она с ней работала!!!вот и представьте что за команда теперь в нашей больнице?!Конечно надо надеяться на лучшее и верить в то,что все празды правления будут у Главного врача,а не у этой дамы..
Удачи Алле Николаевне,в добрый путь!верим что все поменяется!!!!
Аноним, 17 августа 2019 18:03
По-моему информация, что она не с ней работала не является достоверной. Говорили, что до нашей больнице она работала где-то в Первомайском районе, тоже в больнице. Потом ее выгнали с треском оттуда, а наша больница приняла себе на «большое счастье».
Николай, 18 августа 2019 12:17
Варяги с г. Новосибирска все хотят вывести нас на "чистую воду". Вспоминаем главного архитектора, которого было планов громадьё. И где он сейчас?!
Аноним, 18 августа 2019 20:19
Хоть бы раз подняли вопрос как можно людям на костылях подниматься на второй этаж к травмотологу, хирургу и на перевязки. Этот вопрос никого не волнует
Алёна, 18 августа 2019 21:57
С нетерпением ждём увольнения госпожи Соболевой, это действительно тот ещё зверь, наглый как танк, изворотливый,Алле Николаевне стоит быть с ней предельно осмотрительней,

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ смог и туман погрузился Бердск
14:15 19-08-2019
В смог и туман погрузился Бердск
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
14:07 19-08-2019
Коммунальщики Бердска ищут выкопавшего яму на улице Морская
Окончание "Игры престолов" назвал "избавлением" автор книг Джордж Мартин
14:00 19-08-2019
Окончание
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
13:45 19-08-2019
По 3,5 часа на уроки должны тратить в день школьники в России
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
13:45 19-08-2019
О чернобыльской аварии рассекретили данные разведки США
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
13:37 19-08-2019
Спасла свою соседку старшая по дому в Бердске
БердскСобрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
13:30 19-08-2019
Собрали 20 000 рублей для поездки в Красноярск на обследование онкобольной маме двоих детей из Бердска
БердскУмер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске 1
13:30 19-08-2019
Умер в реанимации пассажир мотоцикла после смертельного ДТП с ВАЗ-2109 в Бердске
БердскНа три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
13:15 19-08-2019
На три дня отключили горячую воду в домах, садах и больнице по ул. Попова в Бердске
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска 1
13:15 19-08-2019
Признала безопасным ТРК «Эдем» в Академгородке прокуратура Новосибирска