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Красота / Общество

Какие продукты ускоряют процесс старения

20:15 18.08.2019, Что едите из этого списка? Фото: pixabay.com
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Какие продукты ускоряют процесс старения
Разнообразные хлопья для завтраков, чипсы, попкорн из кукурузы вредны для кожи

Способность этих продуктов вызывать преждевременное увядание кожи проявилась во многих экспериментах.

Сахар. Научные эксперты рассказали о тех продуктах, которые способны ускорять старение кожи, об этом пишет «Российская газета». В список этих продуктов они внесли сахар. По словам ученых, его постоянное присутствие в рационе замедляет синтез коллагена – белка, который отвечает за упругость кожи.

Переработанное мясо. Его избыточное потребление отрицательно сказывается на обмене веществ, что делает кожу тусклой, портит ее цвет и повышает склонность к воспалению.

Соль. Все готовые продукты питания и полуфабрикаты содержат избыточное количество соли. Если основную долю рациона составляют именно они, отечности не избежать.

Кофе. Любители кофе не только рискуют заполучить повреждения эмали зубов. Этот напиток обезвоживает организм, тем самым способствуя появлению морщин на коже, быстро стареющей от недостатка влаги.

Алкоголь. Употребление спиртных напитков провоцирует появление припухлостей на коже, делает более выраженными кровеносные сосуды на ней.

Продукты из кукурузы. К ним в том числе относятся разнообразные хлопья для завтраков, чипсы, попкорн. Эксперты констатируют, что пристрастие к этим продуктам нарушают в организме баланс Омега-3 и Омега-6.

Омега-3 жирные кислоты способствуют продлению молодости прежде всего за счет своего влияния на улучшение состояния сосудов и мозга.

Источник:  МедикФорума

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