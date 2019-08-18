Убил пятерых членов семьи и спрыгнул с вышки сотовой связи 16-летний подросток под Ульяновском

В предсмертной записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

Подросток убил всю свою семью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), сообщает СК РФ.

Около 11 часов 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту убийства проверку также проводит прокуратура Ульяновской области.

В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили, что подросток оставил предсмертную записку. «Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

В областной прокуратуре добавили, что молодой человек убил мать, отца, брата, сестру и бабушку.