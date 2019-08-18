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Убил пятерых членов семьи и спрыгнул с вышки сотовой связи 16-летний подросток под Ульяновском

19:15 18.08.2019 Фото: Следком
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В предсмертной записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

Убил пятерых членов семьи и спрыгнул с вышки сотовой связи 16 летний подросток под Ульяновском
Подросток убил всю свою семью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), сообщает СК РФ.

Около 11 часов 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту убийства проверку также проводит прокуратура Ульяновской области.

В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» сообщили, что подросток оставил предсмертную записку. «Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

В областной прокуратуре добавили, что молодой человек убил мать, отца, брата, сестру и бабушку.

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От редакции

Может психически здоровый ребенок убить всю семью?

Аноним, 18 августа 2019 20:57
НВР:
Нет
Аноним, 18 августа 2019 23:06
А уж не "соль"ли это?После неё возврата к обычной жизни нет...

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