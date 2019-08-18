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Список продуктов, способных предотвращать развитие рака

19:57 18.08.2019 Фото: pixabay
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90-95% рака вызвано внешними факторами, остальные 5% — внутренними, генными факторами. Причина трети из этих 90-95% заболеваний – нездоровая диета.

Список продуктов, способных предотвращать развитие рака
Капуста помогает предотвращать развитие рака

Сюжет: Онкология

Список продуктов, способных предотвращать развитие рака

Список продуктов, способных предотвращать развитие ракаЯблоко и чай снижают риск смерти от рака и болезней сердцаЕщё 34 новостей

Список продуктов – помощников организма в его защите от развития рака составил всемирно известный американский специалист Уильям Ли.

Уильям Ли возглавляет Angiogenesis Foundation — организацию, которая занимается поиском новых подходов к лечению заболеваний. Этот ученый является убежденным поборником теории о том, что неправильное питание является одним из ведущих факторов развития рака у человека.

«90-95% рака вызвано внешними факторами, остальные 5% — внутренними, генными факторами. Причина трети из этих 90-95% заболеваний – нездоровая диета», — утверждает онколог.

По мнению Ли, главный принцип действия противоракового питания заключается в блокировании ангиогенеза – процесса образования новых кровеносных сосудов, питающих вначале скопления раковых клеток, а затем возникающих на их месте опухолей.

«Вместо того, чтобы думать, что нужно исключить из нашего рациона, я стал думать, что нужно в него добавить, чтобы усилить организм, чтобы раковые опухоли не могли стимулировать выработку кровеносных сосудов, и опухоль не смогла бы тогда питаться и расти. В природе существует достаточно большое количество веществ, которые могут естественным способом останавливать ангиогенез», — рассказывает ученый.

В результате Уильямом Ли был составлен список продуктов, способных предотвращать развитие рака за счет своей способности блокировать рост сосудов к опухолям. В него вошли:

  • соя,
  • помидоры,
  • зеленый чай,
  • ягоды,
  • овощи,
  • капуста, кимчи,
  • квашеная капуста,
  • натуральный йогурт,
  • грецкие орехи,
  • черника,
  • броколли,
  • перец чили.

Этот перечень прокомментировал ярославский врач-онколог Дмитрий Петровский. По мнению российского специалиста, для здоровья важно, чтобы пищевой рацион был разнообразным — любой продукт может вызвать рак, если употреблять его в пищу изо дня в день. В первую очередь стоит отказаться от алкоголя и пищи с вредным жиром, сказал врач.

Источник: medikforum.ru

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От редакции

Что из этого списка вы не едите?

Гость, 18 августа 2019 22:22
Соя никак не относится к здоровым продуктам! Чисто американская еда.
Поросёнок Пётр, 18 августа 2019 23:09
Да, чисто американская, придуманная в ЦРУ
Соя — самая распространенная среди зернобобовых и масличных культур, широко возделывается в более чем 60 стран на всех континентах. Соя является одним из самых древних культурных растений. История возделывания этой культуры исчисляется, по меньшей мере, пятью тысячами лет. Рисунки сои в Китае были обнаружены на камнях, костях и черепашьих панцирях. О возделывании сои упоминается в самой ранней китайской литературе, относящейся к периоду 3—4 тысячи лет до нашей эры.

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