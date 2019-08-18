Список продуктов – помощников организма в его защите от развития рака составил всемирно известный американский специалист Уильям Ли.
Уильям Ли возглавляет Angiogenesis Foundation — организацию, которая занимается поиском новых подходов к лечению заболеваний. Этот ученый является убежденным поборником теории о том, что неправильное питание является одним из ведущих факторов развития рака у человека.
По мнению Ли, главный принцип действия противоракового питания заключается в блокировании ангиогенеза – процесса образования новых кровеносных сосудов, питающих вначале скопления раковых клеток, а затем возникающих на их месте опухолей.
В результате Уильямом Ли был составлен список продуктов, способных предотвращать развитие рака за счет своей способности блокировать рост сосудов к опухолям. В него вошли:
- соя,
- помидоры,
- зеленый чай,
- ягоды,
- овощи,
- капуста, кимчи,
- квашеная капуста,
- натуральный йогурт,
- грецкие орехи,
- черника,
- броколли,
- перец чили.
Этот перечень прокомментировал ярославский врач-онколог Дмитрий Петровский. По мнению российского специалиста, для здоровья важно, чтобы пищевой рацион был разнообразным — любой продукт может вызвать рак, если употреблять его в пищу изо дня в день. В первую очередь стоит отказаться от алкоголя и пищи с вредным жиром, сказал врач.
Источник: medikforum.ru
Соя — самая распространенная среди зернобобовых и масличных культур, широко возделывается в более чем 60 стран на всех континентах. Соя является одним из самых древних культурных растений. История возделывания этой культуры исчисляется, по меньшей мере, пятью тысячами лет. Рисунки сои в Китае были обнаружены на камнях, костях и черепашьих панцирях. О возделывании сои упоминается в самой ранней китайской литературе, относящейся к периоду 3—4 тысячи лет до нашей эры.