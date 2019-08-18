Капуста помогает предотвращать развитие рака

Список продуктов – помощников организма в его защите от развития рака составил всемирно известный американский специалист Уильям Ли.

Уильям Ли возглавляет Angiogenesis Foundation — организацию, которая занимается поиском новых подходов к лечению заболеваний. Этот ученый является убежденным поборником теории о том, что неправильное питание является одним из ведущих факторов развития рака у человека.

«90-95% рака вызвано внешними факторами, остальные 5% — внутренними, генными факторами. Причина трети из этих 90-95% заболеваний – нездоровая диета», — утверждает онколог.

По мнению Ли, главный принцип действия противоракового питания заключается в блокировании ангиогенеза – процесса образования новых кровеносных сосудов, питающих вначале скопления раковых клеток, а затем возникающих на их месте опухолей.

«Вместо того, чтобы думать, что нужно исключить из нашего рациона, я стал думать, что нужно в него добавить, чтобы усилить организм, чтобы раковые опухоли не могли стимулировать выработку кровеносных сосудов, и опухоль не смогла бы тогда питаться и расти. В природе существует достаточно большое количество веществ, которые могут естественным способом останавливать ангиогенез», — рассказывает ученый.

В результате Уильямом Ли был составлен список продуктов, способных предотвращать развитие рака за счет своей способности блокировать рост сосудов к опухолям. В него вошли:

соя,

помидоры,

зеленый чай,

ягоды,

овощи,

капуста, кимчи,

квашеная капуста,

натуральный йогурт,

грецкие орехи,

черника,

броколли,

перец чили.

Этот перечень прокомментировал ярославский врач-онколог Дмитрий Петровский. По мнению российского специалиста, для здоровья важно, чтобы пищевой рацион был разнообразным — любой продукт может вызвать рак, если употреблять его в пищу изо дня в день. В первую очередь стоит отказаться от алкоголя и пищи с вредным жиром, сказал врач.

Источник: medikforum.ru