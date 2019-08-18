Гель для заживления опасных ран создали в России

Травмы можно разделить на мелкие и крупные, относительно их тяжести и подход к лечению будет разным.

В России создали гель для заживления опасных ран

Ученые Университета Лобачевского (вуз-участник проекта «5-100») разработали супергель, который поможет остановить кровь и заживить самые опасные раны. Травмы можно разделить на мелкие и крупные, относительно их тяжести и подход к лечению будет разным.

— Разработка нужна при экстренной помощи — спасателям, хирургам, работникам «скорой помощи» и даже военным с МЧС. В первую очередь он пригодится, когда раненому нельзя помочь жгутом, или попросту невозможно добраться до источника кровотечения, — рассказал замдиректора Центра инновационного развития медицинского приборостроения университета Лобачевского Михаил Горшенин. — С помощью специального шприца гель можно выдавить максимально близко к источнику: даже самые сильные артериальные кровотечения останавливаются за минуты.

Средство можно оставлять в ране несколько дней. Существующие же зарубежные аналоги рассчитаны всего на 24 часа. Гель уже успешно прошел испытания на базе Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины.

Мнение

Зурочка Владимир, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии и генной инженерии, доктор медицинских наук, профессор кафедры пищевых и биотехнологий Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ (вуз-участник проекта «5-100»):

— Препарат является актуальным для современной медицины, в частности, для травматологии и скорой медицинской помощи как в удаленных районах, так и в условиях города. Например, при оказании скорой медицинской помощи при ДТП. Естественно, данные свойства препарата актуальны и при полевых ранениях при ведении боевых действий в условиях удаленности специализированной медицинской помощи.

Источник: РГ