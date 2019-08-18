18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Гель для заживления опасных ран создали в России

19:53 18.08.2019 Фото: pixabay
0

Травмы можно разделить на мелкие и крупные, относительно их тяжести и подход к лечению будет разным.

Гель для заживления опасных ран создали в России
В России создали гель для заживления опасных ран

Ученые Университета Лобачевского (вуз-участник проекта «5-100») разработали супергель, который поможет остановить кровь и заживить самые опасные раны. Травмы можно разделить на мелкие и крупные, относительно их тяжести и подход к лечению будет разным.

— Разработка нужна при экстренной помощи — спасателям, хирургам, работникам «скорой помощи» и даже военным с МЧС. В первую очередь он пригодится, когда раненому нельзя помочь жгутом, или попросту невозможно добраться до источника кровотечения, — рассказал замдиректора Центра инновационного развития медицинского приборостроения университета Лобачевского Михаил Горшенин. — С помощью специального шприца гель можно выдавить максимально близко к источнику: даже самые сильные артериальные кровотечения останавливаются за минуты.

Средство можно оставлять в ране несколько дней. Существующие же зарубежные аналоги рассчитаны всего на 24 часа. Гель уже успешно прошел испытания на базе Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины.

Мнение
Зурочка Владимир, старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии и генной инженерии, доктор медицинских наук, профессор кафедры пищевых и биотехнологий Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ (вуз-участник проекта «5-100»):

— Препарат является актуальным для современной медицины, в частности, для травматологии и скорой медицинской помощи как в удаленных районах, так и в условиях города. Например, при оказании скорой медицинской помощи при ДТП. Естественно, данные свойства препарата актуальны и при полевых ранениях при ведении боевых действий в условиях удаленности специализированной медицинской помощи.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете пользоваться таким гелем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие продукты ускоряют процесс старения
20:15 18-08-2019
Какие продукты ускоряют процесс старения
Как правильно выбрать место для занятий спортом
20:07 18-08-2019
Как правильно выбрать место для занятий спортом
Эксклюзия: В социальной изоляции пребывают почти 20% семей России 1
20:04 18-08-2019
Эксклюзия: В социальной изоляции пребывают почти 20% семей России
Список продуктов, способных предотвращать развитие рака 2
19:57 18-08-2019
Список продуктов, способных предотвращать развитие рака
Гель для заживления опасных ран создали в России
19:53 18-08-2019
Гель для заживления опасных ран создали в России
Шел, упал, очнулся - гипс
19:51 18-08-2019
Шел, упал, очнулся - гипс
Штрафовать за курение на работе предлагает Минздрав
19:38 18-08-2019
Штрафовать за курение на работе предлагает Минздрав
Расшифровка переговоров пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших самолет А321 на кукурузное поле
19:23 18-08-2019
Расшифровка переговоров пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, посадивших самолет А321 на кукурузное поле
Убил пятерых членов семьи и спрыгнул с вышки сотовой связи 16-летний подросток под Ульяновском 2
19:15 18-08-2019
Убил пятерых членов семьи и спрыгнул с вышки сотовой связи 16-летний подросток под Ульяновском
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец" 4
13:30 18-08-2019
Срочно ждем фото в фотомарафон