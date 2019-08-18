Шел, упал, очнулся — гипс

Где угодно можно получить увечья. Главное быть к ним готовыми, знать, как определить степень тяжести травмы и чем помочь себе и окружающим в каждом конкретном случае.

Жизнь полна непредсказуемых поворотов, и порой неожиданная травма путает все наши планы. В одной ситуации хватит покоя и мази, в другой — необходима будет помощь врачей. Травмы можно разделить на мелкие и крупные, относительно их тяжести и подход к лечению будет разным.

Мелкие травмы

Мелкие травмы — это те, при которых происходит повреждение поверхностных слоев кожи и сосудов. Ушибы мягких тканей и растяжения связок относятся к мелким травмам, которые обычно заживают бесследно и достаточно быстро. В зависимости от конкретного случая такие травмы могут лечиться самостоятельно или с консультацией врача.

Ушибы

Ушибы возникают в нашей жизни каждый день, одни мы легко переносим и забываем, другие продолжают «ныть» и напоминать о себе еще долгое время. Для того, чтобы ушиб «прошел» как можно быстрее, нужно:

— в первые 10-15 минут после падения/удара к ушибу приложить лед, это поможет снизить отечность и ослабить боль;

— наносить аптечные мази или лист алоэ, они помогают для рассасывания синяка.

Растяжения связок

Возникают растяжения обычно при резких движениях с большой (непривычной, неестественной) амплитудой или при длительном напряжении.

Растяжения бывают трех степеней, от разрыва небольшого количества волокон, до полного разрыва связки. При I степени повреждения можно обойтись самостоятельным лечением. В этом случае повреждение характеризуется небольшой болью без ограничения движений. Лечение при таком повреждении может выглядеть так: — прикладывайте холод на 15-20 минут, между охлаждениями соблюдайте перерывы по 30 минут; — используйте мази с противовоспалительными и обезболивающими компонентами; — ограничьте движения травмированного сустава; — не растирайте, не нагревайте и не разминайте поврежденную область.

В случае, если у вас появились отеки, синяки, острая боль и движения ограничены, следует обратиться к врачу. Полные разрывы связок относятся уже к крупным травмам, в этом случае домашнее лечение не поможет.

Крупные травмы

Крупными травмами называют те, при которых происходят серьезные повреждения кожи и костных тканей, вызывающие значительные функциональные нарушения. При таких травмах необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

К крупным травмам относятся:

— повреждения позвоночника (открытые и закрытые);

— ранения грудной клетки, живота, органов дыхания и т.п.;

— переломы костей (открытые и закрытые);

— термические ожоги, обморожения и многое другое.

К самым частым крупным бытовым травмам можно отнести переломы конечностей, а также ожоги.

В случае, если травмы сопровождаются кровотечением (открытый перелом, рваная рана и т.п.), первостепенной задачей является остановка крови, и только после этого можно заниматься самой травмой.

Открытый перелом. Последовательность действий — остановить кровотечение — наложить повязку — зафиксировать место перелома в том положении, в котором оно уже находится — зафиксировать конечность в местах до и после самого перелома — ограничить движение поврежденного места и защитить от сторонних повреждений и касаний — прикладывать обтянутый тканью лед к травмированному месту по 15 минут (для уменьшения боли), с перерывами в 5 минут.

Не занимайтесь самолечением в случае если у вас серьезная травма, порез или ожог! Незамедлительно обратитесь за специализированной помощью к врачу! Статистика показывает, что самолечение часто приводит к ухудшению состояния и появлению сопутствующих заболеваний.

Что необходимо иметь в аптечке

Никто не застрахован от травм, поэтому в аптечке необходимо всегда иметь некоторые медикаменты и средства, на случай ссадин, растяжений и открытых ран:

— перекись водорода 3%

— йод, зеленка

— марганцовка

— спирт

— стерильные бинты, вата, бактерицидный пластырь, обычный пластырь

— жгут, эластичный бинт

— солевая грелка (для охлаждения или согревания поверхностей кожи)

Помните о том, что даже при незначительных повреждениях кожи нужна обработка бактерицидными средствами с целью защиты от инфекций.