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Срочно ждем фото в фотомарафон «Я и мой питомец»

13:30 18.08.2019 Фото: читатели Курьер.Среда.Бердск
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В конце августа проект с любимцами выйдет в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Сюжет: Фотомарафоны
Срочно ждем фото в фотомарафон "Я и мой питомец"Ждем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"Ещё 46 новостей
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять

 Срочно высылайте фото питомца и себя в придачу! Проект «Я и мой питомец» опубликуем в августе.

Мы уже несколько раз запускали фотомарафоны про наших любимцев: Пушков, Барсиков, Пусиков и Рыжиков. Продолжим традицию! Ждем фото вас и ваших питомцев (это может быть кто угодно – даже паучок!), в августе в одном из номеров газеты опубликуем проект «Я и мой питомец».

Вы сможете купить газету и подарить ее самому себе! А, может, и питомцу!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Я и мой питомец». Подпишите кличку животного и по желанию – свои имя и фамилию.

Кроме газеты мы разметим альбом «Мой питомец» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Фотоальбомы прошлых лет «Ты моя кисуля» и «Мой питомец».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2019 года. Ждем!

Дорогие друзья и ваши прекрасные питомцы! Сегодня, 7 августа, в газете вышла первая часть нашего фотомарафона. Спешите купить газету! Вторая часть с новыми снимками — в конце августа.  Срочно присылайте фотки!

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец


Это наш Буся, последний из помета у русской голубой мамы, думали, что не выживет, сейчас ему 10 месяцев — 5 кг любви.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Стёпочка!

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Фото питомца Андрея Любашко

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Жаконя

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Лучшие друзья Лолита и Макс

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Яша — это толстый, ленивый, но очень милый кот)

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Наш любимый питомец Тиша (5 лет). Очень активный, вечно удивленный и предпочитает на завтрак кухонное полотенце

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)
Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.
Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)
Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.
Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Здравствуйте!
Хотела познакомить вас с моим котом Пряней. Уже 5 лет он терпит меня)
Обожает фотографироваться и позирует лучше своей хозяйки, это точно.
Надеемся, что наши фотографии Вам понравятся.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Хотелось бы очень поучаствовать в Вашем фотомарафоне!!! Совсем недавно переехали в свой новый дом и, разумеется, перевезли с собой нашу, до недавнего времени сугубо «домашнюю», кошку Мусю. Вот так она осваивает новые для себя просторы. Большой привет редакции «курьеровцев» от Тимофея (11 лет) и Семёна (6 лет). С уважением,
Семья Матвиенко.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Артём 4года, и немецкий боксёр Тори 1год)

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Бадди

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Бадди

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Бадди

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) . Каждый наш день наполняют красками и любовью Бочарова Анна

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кошка- Даша (14лет), дворняжка-Дина(1год) и лабрадор-Марк (11лет) .
Каждый наш день наполняют красками и любовью
Бочарова Анна

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кот Жулик 7лет. Собака чихуахуа Пенелопа 3 года

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мои питомцы кот Стёпушка и рыбки
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Кошка Сима, 12 лет
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Русский спаниэль Жора.
Большой любитель «пожрать», поплавать, порыться в песке
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Кузя
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Тот Самый кот Гарретт с обложки)))! Теперь подрос, ему 2.5 года, рост от лапы до лапы 115 см, вес 12 кг
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это Бадди,ему чуть больше 3-х лет.Любая непогода нам не помеха для отличного настроения и активных прогулок)
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
на фото представлено семейство рыжиков.Кот Жора 3,5 года,Акс Ева 2,5 года и Акс Риджи 1,5 годаPS.Жоговы
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
РыжикОля Юшкова
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это просто пёс Дик. Он найденыш, но любимый все равно)))
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Родня Наш сын Дима и наша пёсиха Айка
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Мопс Клёпа 2,5 месяца
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Рудис Елизавета и утенок
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Арсений, хаски Гарри и Хансен
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Вместе вкуснее)
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Саша и Кузя
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец
Это наш самый младший член семьи — лабрадор Винтаж
Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Это Тимофей,ему 4,5 года.Очень любит целоваться и делать «массаж» лапками!Самый умный кот!!!
фото от Оксаны Барановой

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Фото от Власовой Жанны

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Наша Маруся. Питомец Степана и Александра Лютовых

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Егорова Дина и принцесса Боня

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Малышка!!!

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Малыш и Малышка!!!

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Я т мой питомец.кот Амур,2 года

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

кот Амур,2 года

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Любимец нашей семьи Царь 2 лет от роду просто Царь( корона прилагается) или по семейному просто Мурисик и подружка его Настя 10 лет. Кот сумочно пакетный. Но улицу не любит

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Любимец нашей семьи Царь 2 лет от роду просто Царь( корона прилагается) или по семейному просто Мурисик и подружка его Настя 10 лет. Кот сумочно пакетный. Но улицу не любит

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Я и мой питомец

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Я и мой питомец

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Кекс 8 лет.

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot

Срочно ждем фото в фотомарафон Я и мой питомец

Доброго дня! Отправляю на конкурс фото своего хвостатого. Зовут Айс, у него даже есть свой инста )) @kot8obormot

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От редакции

У вас какое животное живет?

Аноним, 04 августа 2019 17:18
НВР:
Кошка и собака
Галина Коморникова, 04 августа 2019 20:03
в прошлом году присылали фото с дракошей Адя и Мо https://vk.com/album-28009645_256898620 Напишите нам свои координаты, мы бы хотели написать о вашем чудесном питомце! на bkurer@mail.ru
Аноним, 12 августа 2019 12:50
НВР:с нами жевет уже 7 лет пес Арчи(запад/сибирская)лайка. Это саиый лучший вмире друг. Мы его очень-очень любим. Семья Загородневых.

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