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Дом пошел трещинами из-за стройки детсада во дворе в Новосибирске

19:04 17.08.2019 Фото: vk.com/incident_nsk
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Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка. Людей временно расселяют в местной школе.

Дом пошел трещинами из за стройки детсада во дворе в Новосибирске
Из-за строительства во дворе произошла внезапная просадка фундамента и растрескивание несущих стен многоэтажного дома в городе Обь

Жильцов многоэтажки эвакуируют под Новосибирском, дом внезапно пошел трещинами из-за стройки во дворе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Из-за строительства во дворе произошла внезапная просадка фундамента и растрескивание несущих стен многоэтажного дома в городе Обь. Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка», — сказал источник.

Людей временно расселяют в местной школе.

Между тем, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону агентству сообщили, что, по предварительным данным, просадка фундамента произошла из-за строительства детского сада во дворе доме.

«Эвакуировано 37 человек. Большинство размещено по родственникам, четыре человека отправлены в пункт временного размещения в местной школе. Пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что эвакуированы жильцы первого подъезда четырехподъездного дома. «Дальнейшая эвакуация не планируется», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время состоится заседание местной комиссии по ЧС, на которой будут обсуждаться необходимые меры.

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