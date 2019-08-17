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На 850 рублей подниму МРОТ в 2020 году в России

19:11 17.08.2019 Фото: Pixabay
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Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).

На 850 рублей подниму МРОТ в 2020 году в России
Минимальная зарплата в России должна иметь размер прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Почти четыре миллиона работников в России могут рассчитывать на увеличение зарплаты почти на тысячу рублей в будущем году.

Минимальная зарплата в России должна иметь размер прожиточного минимума (ПМ). Индексируется она раз в год с первого января — до размера ПМ за второй квартал предыдущего года. То есть, на каком уровне сейчас будет установлен прожиточный минимум, такого размера и должна быть в 2020 году минимальная зарплата.

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