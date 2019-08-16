Посадившим самолет А321 на кукурузное поле Путин присвоил звание Героев России

Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Птицы попали в двигатель на взлете.

Самолет пилоты посадили на кукурузное поле. Никто не погиб

Президент Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

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Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.

Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — сказал он.

«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительным», — заметил Путин. «Чудо на кукурузном поле»

Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Сразу после взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.