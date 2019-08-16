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Посадившим самолет А321 на кукурузное поле Путин присвоил звание Героев России

21:24 16.08.2019 Фото: АГН Москва
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Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Птицы попали в двигатель на взлете.

Посадившим самолет А321 на кукурузное поле Путин присвоил звание Героев России
Самолет пилоты посадили на кукурузное поле. Никто не погиб

Президент Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.

Видео РИА Новости

Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.
Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — сказал он.
 «Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительным», — заметил Путин.
 «Чудо на кукурузном поле»
Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.
Источник: РИА Новости
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От редакции

Ура!

Аноним, 16 августа 2019 21:52
Все так, и пилоты молодцы и везение было. Но неплохо бы заняться чайками - виновницами аварии. То были не гордореющие буревестники - то были помоечные птицы. Нужно укрывать
помойки от животных (стоимости этого аэробуса, даже если считать пассажиров за ничтожный мусор, хватило бы на геотекстиль и т.п. на год профилактики).
Аноним, 16 августа 2019 21:58
А вот тут правильно!!!Быстро,без лишних разборок экипаж Герои 100%,спасенные пассажиры должны их в крестные детям приглашать...

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