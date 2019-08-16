Посадившим самолет А321 на кукурузное поле Путин присвоил звание Героев России

Президент Владимир Путин присвоил летчикам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.
Видео РИА Новости
Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.
Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. «Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — сказал он.
«Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <…> удовлетворительным», — заметил Путин.
«Чудо на кукурузном поле»
Самолет А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.
Источник: РИА Новости
помойки от животных (стоимости этого аэробуса, даже если считать пассажиров за ничтожный мусор, хватило бы на геотекстиль и т.п. на год профилактики).