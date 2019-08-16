Доставка цветов в службе «My-present.ru»



Вне сомнения букет в корзине способен удивить получателя и доставить массу приятных эмоций. Заказать такую композицию можно в международной службе доставки цветов «My-present.ru». Благодаря ей в нужной время осуществляется доставка цветов Бишкек и другие города.

Служба доставки My-present.ru работает с 2001 года. С ее помощью выполняется доставка цветов в более чем 35 стран. При этом ассортимент цветов составляется, исходя из цен и возможностей конкретного региона.

Изначально необходимо сделать заявку на сайте. После этого менеджер службы проверяет ее и в кратчайшее время связывается с заказчиком, чтобы уточнить всю необходимую дополнительную информацию. После конкретизации заказа он направляется в город доставки исполнителю. Обязательно предварительно согласовывается время доставки.

Цветы доставляются в строго оговоренный промежуток времени. Обязательно подписывается бланк доставки. После этого исполнитель отчитывается в выполнении заказа менеджеру службы, который в свою очередь отправляет соответствующую информацию заказчику. Статус заказа можно отслеживать на сайте. Также предоставляется возможность заказчикам обратиться с любыми вопросами в службу поддержки. Особенностью работы службы доставки является то, что отбор исполнителей выполняется на основании отзывов клиентов.

Букеты формируются с учетом сезона и модных тенденций. Обязательно учитываются пожелания и предпочтения клиента. В сочетании с цветочными композициями могут использоваться сладкие изделия или мягкие игрушки. Они приобретаются представителями службы в индивидуальном порядке в специализированных магазинах.

Формирование заказа формируется в городе доставки. Это значит, что букет цветов будет свежим и красивым. Обязательно дополнительно время доставки согласуется с получателем на месте. Также уточняется правильность адреса и время доставки. По желанию получателя оно может быть изменено. В больших городах доставка цветов осуществляется курьерскими службами. Стоимость базовых букетов представлена на сайте, но она может изменяться при наличии дополнительных требований заказчика.