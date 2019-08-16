Экспертиза по «делу «Седьмой студии» подтвердила: «никто ничего не украл»

Необходимая сумма затрат для проекта «Платформа» в соответствие с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект — порядка 216,5 млн рублей.

Защита художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова удовлетворена заключением новой финансово-экономической экспертизы

Защита художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова удовлетворена заключением новой финансово-экономической экспертизы по так называемому делу «Седьмой студии», заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«Экспертом установлено, что что необходимая сумма затрат для проекта «Платформа» в соответствие с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект — порядка 216,5 млн рублей», — сказал Харитонов журналистам в пятницу.

«Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл», — добавил адвокат.

По его словам, защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.

«Мы очень довольны. Будем продолжать работать», — заявила, в свою очередь, адвокат Ирина Поверинова, защищающая директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софью Апфельбаум.

«Комиссионная комплексная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза» по «делу «Седьмой студии» была назначена Мещанским судом Москвы 15 апреля.

Экспертам была поставлена задача выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) «Седьмая студия» в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли «Седьмой студией» расходы, не связанные с реализацией проекта «Платформа»; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

С инициативой о назначении экспертизы «для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО «Седьмая студия» выступила рассматривающая дело судья Ирина Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами в суде.

На заседании в пятницу судья сообщила, что дело вернулось в суд, и огласила заключение экспертов. После этого защита попросила дать время для ознакомления с выводами комиссии. В результате суд предоставил сторонам неделю и отложил слушания на 23 августа в 14:00.

Фигурантам «дела «Седьмой студии», вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование «основного» дела в 2018 году было завершено — с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, Софья Аппельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные «Седьмой студии» из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды «Платформы», а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Источник: Интерфакс