Срочно ждем фото! Новый фотомарафон «Мой любимый Бердск» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон мы посвящаем Дню рождения Бердска, которое будут отмечать 7 сентября 2019 года. Бердск — это люди. Бердск — это места. Бердск — это природа. Бердск — это мечта и улыбки. Ждем ваши снимки!

Бердск — любимый город

Фотомарафон мы посвящаем Дню рождения Бердска, которое будут отмечать 7 сентября 2019 года.

Присылайте фото, на которых есть места, люди, пейзажи, которые связаны с вами и нашим любимым городом. Ведь город – это дух, душа, люди, события, история, природа. Город – это наши родители, бабушки и дедушки, наши дети и наши внуки. Давайте покажем всему миру – какие мы красивые и веселые, дружные и как мы мечтаем и что делаем для процветания места, где мы все живем!

Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Мой любимый Бердск».

Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.

К Дню города мы опубликуем фотомарафон «Мой любимый Бердск» отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 5 сентября 2019 года. Ждем!

Срочно!

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Мой любимый Бердск