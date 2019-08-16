16.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

16:46 16.08.2019 Фото: pixabay.com
0

Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики

Сюжет: Фотомарафоны

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»19 августа — День русской тельняшки!Ещё 44 новостей

Август – пора подводить итоги урожая-2019. Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики. Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.
Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Урожай-2019».
На фото могут быть не только необычные овощи, но хозяева, то есть вы на даче).
Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.
А ближе к октябрю, как вы закончите все «полевые» работы – опубликуем фотомарафон отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 сентября 2019 года. Ждем!

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какой у вас урожай-2019?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

89 кг мяса и 112 кг хлеба и макарон съедает в год один россиянин
17:45 16-08-2019
89 кг мяса и 112 кг хлеба и макарон съедает в год один россиянин
Доставка цветов в службе "My-present.ru"
17:30 16-08-2019
Доставка цветов в службе
БердскПервый дом с отоплением и теплыми туалетами построили 65 лет назад в Бердске
17:30 16-08-2019
Первый дом с отоплением и теплыми туалетами построили 65 лет назад в Бердске
Запах вареной капусты изо рта говорит о поражении печени
17:23 16-08-2019
Запах вареной капусты изо рта говорит о поражении печени
Один умер и шесть в больнице после отравления подсолнечным маслом в Ульяновске
17:18 16-08-2019
Один умер и шесть в больнице после отравления подсолнечным маслом в Ульяновске
БердскГде мои деньги? Компенсацию за капремонт в 74 рубля не получила пенсионерка из Бердска
17:15 16-08-2019
Где мои деньги? Компенсацию за капремонт в 74 рубля не получила пенсионерка из Бердска
Почти $1 млрд на санкциях США заработали российские нефтяники
17:00 16-08-2019
Почти $1 млрд на санкциях США заработали российские нефтяники
БердскНовый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
16:46 16-08-2019
Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Трамп хочет купить Гренландию
16:45 16-08-2019
Трамп хочет купить Гренландию
Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе "ВторчерметСибирь" в Новосибирске
16:39 16-08-2019
Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе