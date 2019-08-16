Новый фотомарафон «Мой богатый урожай на моей чудесной даче» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики

Август – пора подводить итоги урожая-2019. Приглашаем наших читателей поделиться результатами своего труда с читателями, многие из которых, тоже обожают свои дачки и огородики. Если у вас уродилась малина, морковь, кабачки, тыквы, огурцы и баклажаны, а так же вы весело и дружно проводите время на любимой даче – ждем ваши фото.

Высылайте на bkurer@mail.ru с пометкой «Урожай-2019».

На фото могут быть не только необычные овощи, но хозяева, то есть вы на даче).

Фото мы будем публиковать по мере поступления на сайте, в нашей группе в соцсети ВКонтакте, в текущих номерах газеты.

А ближе к октябрю, как вы закончите все «полевые» работы – опубликуем фотомарафон отдельным проектом в «Курьер.Среда.Бердск».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 сентября 2019 года. Ждем!