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Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе «ВторчерметСибирь» в Новосибирске

16:39 16.08.2019 Фото: pixabay
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Полицейские оцепили территорию вокруг места взрыва. Выясняется, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию.

Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе ВторчерметСибирь в Новосибирске
При проведении сварочных работ произошел взрыв

Следственным отделом по Кировскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 45-летнего рабочего по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что сегодня, 16 августа,  около 11 часов на территории металлоприемной базы, расположенной по ул. Бетонная в Кировском районе г. Новосибирска, при обработке металла газосварочным аппаратом произошел хлопок, в результате которого 45-летний резчик получил травмы головы и скончался.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты регионального следственного управления, руководитель и следователи территориального отдела, а также представители других правоохранительных ведомств.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и тела потерпевшего, допрашиваются очевидцы трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии.

Инцидент произошел на открытой площадке завода «ВторчерметСибирь» в Кировском районе Новосибирска.

Полицейские оцепили территорию вокруг места взрыва. Выясняется, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком

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