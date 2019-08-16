Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе «ВторчерметСибирь» в Новосибирске

Следственным отделом по Кировскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 45-летнего рабочего по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Предварительно установлено, что сегодня, 16 августа, около 11 часов на территории металлоприемной базы, расположенной по ул. Бетонная в Кировском районе г. Новосибирска, при обработке металла газосварочным аппаратом произошел хлопок, в результате которого 45-летний резчик получил травмы головы и скончался.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты регионального следственного управления, руководитель и следователи территориального отдела, а также представители других правоохранительных ведомств.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и тела потерпевшего, допрашиваются очевидцы трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии.
Инцидент произошел на открытой площадке завода «ВторчерметСибирь» в Кировском районе Новосибирска.
Полицейские оцепили территорию вокруг места взрыва. Выясняется, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следком