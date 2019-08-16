Погиб рабочий от взрыва артснаряда при приемке металла на заводе «ВторчерметСибирь» в Новосибирске

Полицейские оцепили территорию вокруг места взрыва. Выясняется, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию.

При проведении сварочных работ произошел взрыв

Следственным отделом по Кировскому району г. Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 45-летнего рабочего по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что сегодня, 16 августа, около 11 часов на территории металлоприемной базы, расположенной по ул. Бетонная в Кировском районе г. Новосибирска, при обработке металла газосварочным аппаратом произошел хлопок, в результате которого 45-летний резчик получил травмы головы и скончался.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи-криминалисты регионального следственного управления, руководитель и следователи территориального отдела, а также представители других правоохранительных ведомств.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия и тела потерпевшего, допрашиваются очевидцы трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии.

Инцидент произошел на открытой площадке завода «ВторчерметСибирь» в Кировском районе Новосибирска.

Полицейские оцепили территорию вокруг места взрыва. Выясняется, сколько снарядов было передано предприятию на утилизацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком