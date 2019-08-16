Один умер и шесть в больнице после отравления подсолнечным маслом в Ульяновске

Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.

У всех пострадавших взяли необходимые анализы, чтобы установить причину отравления

Один человек, госпитализированный в Ульяновске после отравления, умер в больнице. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным министерства здравоохранения региона, семь человек, в том числе двое детей, были доставлены в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Они отравились неустановленным веществом.

«У всех пострадавших взяты необходимые анализы, на их основании будет установлена причина отравления», — сказала собеседница агентства.

По информации министра здравоохранения Сергея Панченко, основной симптом у пациентов — кровотечения. Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя.

Источник: ТАСС