10 лет судится с КБУ из-за тарифа по отоплению владелец частного дома в Бердске

Истец не согласен с тем, что ему начисляют платеж по коммунальной услуге по общим правилам: его частный дом имеет особенности конструкции.

Бердчане отстаивают свои права в суде

Житель Бердска на протяжении 10 лет отстаивает свою позицию в городском суде Бердска. По его мнению, КБУ предоставляет недостоверную информацию по предоставляемой коммунальной услуге отопление.

— Истец не согласен с тем, что ему начисляют платеж по коммунальной услуге, потому что его частный дом имеет особенности конструкции. Свое требование он обоснует тем, что ему должна начисляться плата не по общим правилам. В постановлении правительства существует определенная формула начисления платы, но истец полагает, что при определении нормативов не учитываются особенности его дома, — пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городскому суде.

Стоит отметить, что в свою очередь Комбинат бытовых услуг взыскивает с истца долги за коммунальную услугу. Судья бердского городского суда Ирина Кадашева 13 августа приостановила производство по делу до разрешения другого дела, отмечено на сайте городского суда.