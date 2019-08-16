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89 кг мяса и 112 кг хлеба и макарон съедает в год один россиянин

17:45 16.08.2019 Фото: pixabay
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В 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59.

89 кг мяса и 112 кг хлеба и макарон съедает в год один россиянин
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов

Россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, при этом в два раза увеличив потребление фруктов и ягод, говорится в тематическом отчете Росстата.
По данным учреждения, в 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в то время как в 2018 году эта цифра снизилась до 59. Потребления фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на человека в год, стало — 74.
Также россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов – если в 1980 году в год на человека приходилось 17 килограммов, то в 2018 году уже 22 килограмма. Больше стали есть овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно.
С потреблением мяса за почти 40 лет изменения произошли дважды: если в 1980 году в среднем на человека приходилось 70 килограммов в год, то в 2000 году эта цифра снизилась до 50 килограммов, а в 2018 — выросла до 89.
Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов — на 16 меньше, чем в 1980 году. Серьезно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период — с 390 килограммов до 266. Кроме того, снижение коснулось и потребления яиц — с 286 до 231 штуки в год на человека, также как и сахара и кондитерских изделий с 35 килограммов до 31.

Источник: РИА Новости

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