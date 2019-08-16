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Где мои деньги? Компенсацию за капремонт в 74 рубля не получила пенсионерка из Бердска

17:15 16.08.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отдел пособий и соцвыплат привел порядок начисления компенсации в соответствии с законодательством РФ. Теперь льготникам придется оплатить коммунальную услугу, чтобы вернуть свои деньги.

Где мои деньги? Компенсацию за капремонт в 74 рубля не получила пенсионерка из Бердска
Для пенсионерки 74 рубля тоже деньги

Пенсионерка из Бердска Мария Никитична обратилась за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Пожилую бердчанку ожидал неприятный сюрприз, когда она получила пенсию. В сумме не оказалось 74 рублей в счет компенсации взноса за капитальный ремонт.

— Я плачу 324 рубля за капремонт. Обычно всегда начисляли компенсацию в пенсию, а в прошлый раз этих денег не оказалось, — сетует Мария Никитична.

Как выяснилось, отдел пособий и соцвыплат Бердска привел в порядок технологию начисления компенсации в соответствие с нормативными документами РФ. Нововведение действует с августа 2019 года.

-Пенсионерка будет получать выплату. В соответствии с законодательством человек должен оплатить ЖКУ, а уже в следующем месяце льготная категория граждан получит компенсацию. Мы платили по прямым траншам. Это было в разрезе законодательства. Сейчас все приведено в порядок. Если Мария Никитична оплатила взнос за август, то в сентябре она получит компенсацию. Так делается по всем коммунальным платежам, — объяснила «Курьер. Сред. Бердск» начальник отдела реализации межсоциальной поддержке на оплату ЖКУ Бердска Лариса Ельчина.

Стоит отметить, что поставщик ежемесячно предоставляет список льготной категории граждан, оплативших услугу.

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